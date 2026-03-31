A 25 años de su paso por la primera edición de Gran Hermano en la Argentina, Tamara Paganini volvió a ingresar al reality, esta vez en Gran Hermano Generación Dorada, en reemplazo de Mavinga, la participante africana que abandonó el juego.

Con tan solo unos minutos dentro de la casa, la mediática ya dio que hablar con su estilo directo y sin filtro.

La picante pregunta de Tamara Paganini al entrar a Gran Hermano que revolucionó la casa (captura de Telefe)

La picante pregunta de Tamara Paganini al entrar a Gran Hermano: “¿En esta cama alguien garchó?”

“Por ahora voy a estar en este cuarto”, dijo al instalarse en la habitación masculina, mientras acomodaba sus pertenencias.

Pero fiel a su personalidad, no tardó en lanzar una pregunta que descolocó a todos antes de elegir cama: “¿Estas sábanas están limpias? ¿Alguien garchó acá?”.

Entre risas y sorpresa, Eduardo Carrera respondió: “No”. “Venimos en cero en eso”, agregó Nazareno Pompei, intentando ponerle humor a la situación.

Sin embargo, Tamara redobló la apuesta y volvió a consultar, picante: “¿Nadie garchó?”.

“No”, sintetizó Pompei, cerrando el momento que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality.

Con su ingreso, Tamara Paganini dejó en claro que su paso por la casa no pasará desapercibido.