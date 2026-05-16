La cantante Jimena Barón se encuentra disfrutando de un viaje familiar por Alemania junto a su pareja, Matías Palleiro, y su pequeño hijo Arturo. Sin embargo, lo que debía ser un descanso soñado se vio empañado por una complicación física que le impide caminar con normalidad y que ella misma calificó como un calvario.

EL DRAMA DE JIMENA BARÓN EN ALEMANIA

La artista utilizó sus redes sociales para compartir el mal momento que atraviesa. Según explicó, todo comenzó durante las grabaciones de su programa, donde el uso prolongado de calzado alto le generó una lesión en el pie que empeoró drásticamente durante el vuelo hacia el viejo continente.

“En el avión se desmadró el asunto, yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla. Estuve recorriendo todo Frankfurt en sandalias. Me duele muchísimo”, confesó Jimena Barón a través de sus historias de Instagram. La cantante mostró un primer plano de la zona afectada, lo que despertó una ola de mensajes de apoyo y consejos médicos.

EL DIAGNÓSTICO VIRTUAL DE JIMENA BARÓN

Ante la catarata de comentarios, muchos seguidores coincidieron en que se trata de un “ojo de gallo” o heloma interdigital, una callosidad extremadamente dolorosa provocada por la fricción constante. Fiel a su estilo irónico, la actriz no tardó en responder a las recomendaciones de su comunidad digital.

Jimena Barón mostró la lastimadura que se hizo en el pie. (Foto: Instagram/jmena)

“Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto”, escribió para llevar tranquilidad, aunque admitió que la situación afectó directamente su planificación para el viaje. “Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas”, concluyó entre risas, intentando restarle dramatismo al dolor.