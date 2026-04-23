Con la llegada de los primeros fríos otoñales, Jimena Barón volvió a marcar tendencia en la cocina con una receta ideal para reconfortar el cuerpo: una sopa casera, nutritiva y con un toque secreto que sorprendió a sus seguidores.

Que la actriz y cantante tiene mano para la cocina no es novedad, pero esta vez redobló la apuesta. A diferencia de su recordado caldo de huesos con cartílagos de pollo que había compartido años atrás, ahora eligió un ingrediente distinto que mantiene el mismo objetivo: aportar colágeno, sabor y beneficios para el organismo.

“Mi nueva sopa favorita. Estoy fascinada con esta sopa”, expresó Jimena en un video que subió a Instagram, donde mostró el paso a paso completo y el resultado final.

El toque secreto de la sopa de Jimena Barón

Fiel a su estilo, la artista apostó por una preparación simple pero potente. En esta versión, reemplazó los huesos por un producto clave que logra una textura más suave, sin perder el aporte nutricional que busca en este tipo de platos.

El resultado es una sopa ideal para el frío, liviana pero reconfortante, perfecta para sumar al menú semanal cuando bajan las temperaturas.

Paso a paso de la sopa viral para el otoño de Jimena Barón

Paso a paso de la sopa viral para el otoño de Jimena Barón

Si bien Jimena mostró el proceso en detalle en sus redes, la base de su receta sigue una lógica simple que cualquiera puede replicar en casa: verduras, lentejas turcas y pollo.

Colocar los ingredientes principales en una olla con agua fría.

Cocinar a fuego bajo durante varias horas para concentrar sabor y nutrientes.

Sumar vegetales para aportar aroma y profundidad.

Condimentar a gusto y dejar reducir hasta lograr una textura sabrosa.

El secreto está en la cocción lenta y en la elección del ingrediente principal, que reemplaza al hueso tradicional pero cumple una función similar en cuanto a colágeno y cuerpo.

El ingrediente secreto que la hace irresistible (Instagram de Jimena Barón)

Por qué esta sopa es tendencia en días de frío

Además de ser fácil de hacer, este tipo de sopa casera se volvió viral porque combina tres factores clave:

Es económica.

Aporta nutrientes ideales para el invierno.

Se puede freezar y usar durante la semana.

Con su estilo cercano, Jimena Barón volvió a instalar una receta simple que conecta con lo que muchos buscan en esta época: platos calentitos, saludables y con ese “plus” que los hace especiales.