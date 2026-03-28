El otoño avanza en Argentina y, aunque marzo suele tener jornadas templadas, el frío “de verdad” empieza a hacerse notar a medida que pasan las semanas.

El cambio no es de un día para el otro: se da de forma progresiva, con mañanas más frescas, noches frías y una amplitud térmica cada vez más marcada.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso más sostenido de temperaturas suele registrarse entre fines de abril y mayo, cuando las masas de aire frío comienzan a ingresar con mayor frecuencia desde el sur. Es en ese período cuando muchas regiones del país empiezan a sentir el otoño en su versión más intensa.

Otoño en Argentina: cuándo llega el frío de verdad y cómo prepararte (imagen creada con IA)

Cuándo llega el frío más fuerte

En la región central, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, abril funciona como un mes de transición. Sin embargo, es en mayo cuando:

Las temperaturas mínimas bajan de forma más constante.

Se incrementan las mañanas frías.

Aparecen los primeros días con sensación térmica baja.

En el sur del país, el frío se adelanta y puede hacerse sentir con fuerza desde abril, mientras que en el norte las temperaturas tardan un poco más en descender.

Por qué en otoño te sentís más cansado y cómo evitarlo, según especialistas (imagen creada con IA)

Por qué se siente tanto el cambio

El cuerpo también percibe esta transición. La menor cantidad de horas de luz, el aire más seco y los cambios bruscos de temperatura pueden generar cansancio, resfríos y molestias respiratorias.

Además, es una época en la que muchas personas todavía no adaptaron sus hábitos al clima más frío, lo que aumenta la sensación de incomodidad.

Cómo prepararte para el frío otoñal

Para atravesar mejor esta etapa, los especialistas recomiendan hacer algunos ajustes simples:

1. Vestirse en capasEl clásico “look cebolla” permite adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

2. Ventilar los ambientesAunque haga frío, es clave renovar el aire para evitar virus y mejorar la calidad del ambiente.

3. Revisar estufas y calefacciónAntes de que llegue el frío intenso, es importante chequear que todo funcione correctamente.

4. Cuidar la alimentaciónIncorporar comidas calientes, frutas y verduras de estación ayuda a fortalecer el organismo.

5. Mantenerse activoEl movimiento es clave para sostener la energía y evitar el sedentarismo típico de los meses más fríos.

Una transición que se siente

El otoño en Argentina es una etapa de cambio, tanto en el clima como en el cuerpo. Si bien el frío más intenso suele llegar entre fines de abril y mayo, anticiparse con pequeños hábitos puede hacer una gran diferencia.

Prepararse a tiempo no solo ayuda a evitar molestias, sino también a disfrutar de una de las estaciones más características del año.