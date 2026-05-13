Milanesa napolitana a caballo: el truco en el rebozado para que no se despegue al freírla

La milanesa napolitana a caballo es uno de los platos más emblemáticos de los bodegones porteños: milanesa frita, salsa de tomate, jamón, muzzarella gratinada, papas fritas y huevos fritos en un mismo plato abundante y bien casero. Aunque parece una receta simple, hay un detalle clave que muchas veces define el resultado final: lograr que el rebozado quede adherido y no se despegue durante la fritura.

El truco que comparte Matías Cuco está en la preparación de la “inglesa” y en el descanso previo a la cocción. La mezcla de huevo, ajo, mostaza, perejil, sal y pimienta no solo aporta sabor, sino que ayuda a que el pan rallado se adhiera mejor a la carne. Después de empanar las milanesas, recomienda llevarlas un rato a la heladera antes de freírlas para que el rebozado se compacte y quede firme al entrar en contacto con el aceite caliente.

La receta se completa con papas fritas crocantes y huevos fritos cocidos al punto que más guste. Para las papas, el consejo es pasarlas por agua y secarlas bien antes de freírlas en abundante aceite caliente. Mientras las milanesas se terminan con salsa de tomate, jamón y muzzarella en el horno, se preparan las fritas y los huevos para servir todo junto, bien caliente y con estilo de bodegón argentino.

Comensales 2 Ingredientes Un huevo

huevo Un diente de ajo

diente de ajo Una cda mostaza

cda mostaza Perejil, a gusto

Sal y pimienta, a gusto

Para la milanesa

Procedimiento

Preparar la inglesa para que tome sabor: mezclar el huevo con el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta. Pasar las milanesa bien de ambos lados, luego por pan rallado y, un consejo, llevarlas a la heladera un rato para que el pan rallado no se salga durante la cocción. Cortar las papas y reservar; pasarlas por agua y secarlas bien antes de freír. Freír las milanesas, retirarlas y ponerles la salsa de tomate, el jamón y la muzzarella. Llevar al horno a gratinar. Mientras gratinan las milanesas, cocinar las papas fritas y los huevos fritos. Para emplatar, pueden servir los huevos sobre las milanesas o sobre las fritas.

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