Los langostinos gratinados son un clásico de las mesas de bodegón que combinan simpleza y sabor intenso en una receta rápida de resolver. Con crema, mostaza, ajo y queso, se logra una salsa espesa y bien aromática que envuelve el marisco y lo transforma en un plato rendidor y muy tentador.
La clave está en el gratinado final: horno fuerte, pocos minutos y queso generoso para conseguir esa superficie dorada que hace la diferencia. Es una opción ideal para servir en cazuelitas individuales como entrada o para acompañar con pan y aprovechar toda la salsa.
Comensales
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Ingredientes
- Un kg de langostinos
- 200 g queso gouda
- 200 cc crema de leche
- Un diente de ajo picado en aceite
- Una cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
Procedimiento
- Pelar y limpiar los langostinos. Cocinarlos en agua caliente durante 3 minutos.
- En un bowl, mezclar la mostaza, la crema de leche, el ajo picado y salpimentar a gusto.
- Rociar con aceite en aerosol pequeñas cazuelas y colocar los langostinos junto con la mezcla.
- Terminar con el queso rallado por encima.
- Llevar a horno fuerte precalentado durante 5 minutos hasta gratinar.
- Servir caliente.
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