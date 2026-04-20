Los langostinos gratinados son un clásico de las mesas de bodegón que combinan simpleza y sabor intenso en una receta rápida de resolver. Con crema, mostaza, ajo y queso, se logra una salsa espesa y bien aromática que envuelve el marisco y lo transforma en un plato rendidor y muy tentador.

La clave está en el gratinado final: horno fuerte, pocos minutos y queso generoso para conseguir esa superficie dorada que hace la diferencia. Es una opción ideal para servir en cazuelitas individuales como entrada o para acompañar con pan y aprovechar toda la salsa.

Comensales 4 Ingredientes Un kg de langostinos

kg de langostinos 200 g queso gouda

g queso gouda 200 cc crema de leche

cc crema de leche Un diente de ajo picado en aceite

diente de ajo picado en aceite Una cucharadita de mostaza

cucharadita de mostaza Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

Pelar y limpiar los langostinos. Cocinarlos en agua caliente durante 3 minutos. En un bowl, mezclar la mostaza, la crema de leche, el ajo picado y salpimentar a gusto. Rociar con aceite en aerosol pequeñas cazuelas y colocar los langostinos junto con la mezcla. Terminar con el queso rallado por encima. Llevar a horno fuerte precalentado durante 5 minutos hasta gratinar. Servir caliente.

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