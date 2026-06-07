Clara Sarkany atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La hija del reconocido diseñador Ricky Sarkany anunció el nacimiento de su primera hija, Bruna, fruto de su relación con Santiago Vázquez, y compartió las primeras imágenes de la beba en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Clara mostró una serie de fotografías que reflejan la emoción de las primeras horas junto a la recién nacida. En las postales se la ve acompañada por Santiago, ambos sosteniendo a la pequeña Bruna y disfrutando de los primeros instantes como padres.

Clara Sarkany, su esposo y Bruna (Foto: Instagram @clarisarkany)

Bruna, la nieta de Ricky Sarkany (Foto: Instagram @clarisarkany)

Las imágenes enternecieron a familiares, amigos y seguidores. En algunas de ellas, la beba aparece descansando en su cuna, mientras que en otras se la ve aferrando el dedo de sus papás y recibiendo besos y caricias. Junto a las fotos, Clara expresó toda su felicidad con un mensaje cargado de amor: “Bruna Vázquez Sarkany. 03.06.2026, te amamos con locura hija nuestra”.

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La llegada de Bruna representa una enorme alegría para toda la familia Sarkany, que suma una nueva integrante en una etapa especialmente emocionante. Además, Josefina Sarkany espera la llegada de su segundo hijo, por lo que los próximos meses estarán marcados por nuevas celebraciones familiares.

Entre los más felices por el nacimiento se encuentran los flamantes abuelos. Ricky Sarkany y su esposa recibieron con entusiasmo a Bruna, que ya se convirtió en el centro de atención de toda la familia. Incluso, quienes conocen la pasión del diseñador por los detalles imaginan que la pequeña ya cuenta con unos escarpines especialmente confeccionados por su abuelo.

Ricky Sarkany y su esposa con Bruna (Foto: prensa Ricky Sarkany)

Clara Sarkany con Bruna (Foto: prensa Ricky Sarkany)

Con la llegada de Bruna, los Sarkany celebran un nuevo capítulo lleno de amor, encuentros y esperanza. Las imágenes compartidas por Clara reflejan la felicidad de una familia que agranda su historia y le da la bienvenida a una nueva generación.

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