El diseñador Ricky Sarkany protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su reciente paso por Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini, donde abrió su intimidad para hablar del dolor más profundo de su vida: la despedida de su hija Sofía Sarkany.

Durante la charla, el empresario dejó de lado su perfil público para reconstruir, desde la emoción, el impacto que significó perder a la menor de sus hijas.

“Era la más chiquita, la primera mujer, la mujer de la que me enamoré”, expresó el diseñador Ricky Sarkany al recordarla, en un testimonio atravesado por el amor, la admiración y la ausencia.

Sofía no solo formaba parte de una familia ligada históricamente a la moda, sino que había construido un camino propio dentro del diseño.

Crédito: eltrece

RICKY SARKANY SOBRE LA MUERTE DE SU HIJA SOFÍA

Su historia tuvo un desenlace tan inesperado como doloroso. En marzo de 2021, con apenas 31 años, había cumplido uno de sus mayores sueños: convertirse en madre.

El 22 de ese mes nació su hijo Félix mediante gestación subrogada en Estados Unidos junto a su pareja, Tomás Allende. Apenas una semana después, el 29 de marzo, falleció en una clínica de Florida rodeada por sus seres queridos, una noticia que generó una profunda conmoción pública.

En la entrevista, Sarkany reconstruyó con detalle el último adiós. Contó que, antes de ingresar a terapia intensiva, Sofía eligió tres palabras para resumir su vida: “Fui muy feliz”. Esa frase se transformó, con el paso del tiempo, en el legado emocional que sostiene a toda la familia.

El diseñador recordó que, en sus últimas horas, sus hermanas permanecieron junto a ella, acariciándola y poniéndole música. Tras la despedida, le dijeron algo que en ese momento no logró comprender: “Fue hermoso, papá”.

Confesó que inicialmente sintió enojo y desconcierto, incapaz de encontrar belleza en una pérdida tan grande. Sin embargo, con el tiempo entendió el sentido profundo de esas palabras.

Ricky y Sofía Sarkany.

“No hay nada más hermoso que el día que nos toque irnos estar rodeados de la gente que nos quiere, haciéndonos mimitos y cantándonos nuestras canciones”, reflexionó al aire, provocando la emoción visible de Pergolini y generando uno de los pasajes más intensos del programa.

A lo largo de la conversación también habló del duelo y de cómo la experiencia modificó su manera de mirar la vida. Sostuvo que los años compartidos no se miden por su duración sino por la intensidad con la que se viven, y definió a Sofía como “millonaria” en experiencias, vínculos y aprendizajes.