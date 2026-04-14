Ricky Sarkany visitó el programa Otro día perdido” y no solo habló de su trayectoria como creador de calzado, sino que también dejó a Mario Pergolini y a todos los presentes atónitos con un talento inesperado: adivinar el talle de zapato de cualquier persona con solo mirarla.

Durante la charla con Mario, Sarkany explicó su visión sobre el diseño: “Los diseñadores no somos inventores, somos observadores. Trabajamos en tendencias y le damos nuestro ADN para que el diseño sea reconocible”. Pero lo que realmente sorprendió fue cuando aseguró: “De hecho puedo adivinar cuánto calza la gente con solo observarlo”.

Ricky Sarkany en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

El primero en ponerlo a prueba fue Rada, que se paró frente al diseñador, mostró sus zapatillas y se quedó en medias. Sarkany no dudó: “Eso es un 42”. El humorista, entre risas y asombro, confirmó: “¡Pero la p…! Es un gran talento. Le pegó”.

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Después fue el turno de Evelyn Botto. Sarkany la miró y lanzó: “A ver Evelyn: vos calzás grande”. La comediante, divertida, respondió: “Qué fuerte decirlo así”. El diseñador arriesgó: “Un 39”. Evelyn aclaró: “Sí, un 39/40 en realidad”, y remató entre carcajadas: “Soy patona”.

En otro momento, Sarkany habló sobre su historia personal y el significado de su nuevo libro, al que tituló “Mi parte terrestre”. “Siempre me presentan como empresario o emprendedor, como si ser zapatero fuera una mala palabra. El olor y amor que implica ser artesano es increíble. Hacer con un pedazo de cuero un objeto de deseo es mágico”, reflexionó.

Ricky Sarkany en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

El diseñador también se emocionó al recordar a sus hijas: “El mensaje de este libro es claro: a mí los médicos me dijeron que no iba a poder tener hijos. Y acá estoy. Con cuatro hijas maravillosas. Es increíble”, dijo con lágrimas en los ojos.

Sobre Sofía Sarkany, expresó: “Una de ellas se fue un tiempo antes, pero la vida son momentos, momentos maravillosos. Todo tiempo iba a ser corto para ella. Tengo que ser un agradecido de todo lo que vivo, de la vida hermosa que me tocó, la vida real. Todos nos vamos a ir, y el haber dejado un legado, una sonrisa, es increíble”.

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