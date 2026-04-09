Gonzalo Heredia sorprendió al contar una anécdota tan insólita como tensa de su carrera teatral: echó a un espectador en medio de una función por criticar su actuación en voz alta.

Invitado a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, el actor recordó que el episodio ocurrió en 2012, cuando protagonizaba El montaplatos.

Gonzalo Heredia reveló que echó a un espectador en plena función (captura de eltrece)

Gonzalo Heredia reveló que echó a un espectador en plena función

Según relató, todo comenzó cuando un hombre interrumpió la obra con comentarios despectivos que incomodaron tanto al elenco como al público.

“‘No, pero esto no es así. Esto no es Pinter’, comentó en voz alta el espectador”, reconstruyó Heredia.

La situación fue escalando rápidamente, y el actor explicó que el hombre incluso apuntó directamente contra él: “‘Gonzalo, yo te vi hacer buenas cosas, pero lo que estás haciendo está mal’”.

El clima en la sala se volvió tenso y los propios espectadores empezaron a discutir con el hombre. Fue entonces cuando Heredia decidió intervenir.

“Bajé, le pregunté el nombre, le pregunté si pagó la entrada y le dije que en boletería le iban a devolver el dinero. Ahí me dijo: ‘Que me saquen’”, contó.

Lejos de calmarse, el actor reconoció que reaccionó con furia: “Me enojé. Lo agarré de la campera y lo saqué. Había una puerta vaivén y salió directo”.

El episodio no terminó ahí. Heredia admitió que, tras lo ocurrido, no pudo continuar con la función: “Yo no volví a escena”, cerró.