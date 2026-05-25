Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que su cuenta oficial de Instagram cerrada.

La información fue difundida por Fede Flowers a través de su cuenta de X, donde aseguró: “Último momento: le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli. Tenía más de 15 millones de seguidores”.

Le cerraron la cuenta de Instagram a Marcelo Tinelli (captura de X)

POR QUÉ LE CERRARON EL INSTAGRAM A MARCELO TINELLI

Según detalló el comunicador, una de las últimas publicaciones del conductor en historias habría estado relacionada con el festejo de Belgrano de Córdoba.

Tras viralizarse la noticia, Marcelo Tinelli le dijo a Fede Flowers que lo que le ocurrió pudo haber sido un hackeo.

Le cerraron la cuenta de Instagram a Marcelo Tinelli (captura de Instagram)

Belgrano de Córdoba se consagró campeón tras vencer 3 a 2 a River

El domingo 24 de mayo, Belgrano de Córdoba celebró un histórico campeonato luego de derrotar 3 a 2 a River Plate, un festejo que habría estado vinculado a una de las últimas historias que Marcelo Tinelli publicó antes del cierre de su cuenta de Instagram.