Marcelo Tinelli apareció de manera inesperada este miércoles en Luzu TV durante la emisión de Nico Occhiato, Nadie Dice Nada, y desató un momento de sorpresa total entre los integrantes del ciclo.

Mientras Nico compartía el aire con Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo, el histórico conductor irrumpió en el estudio y dejó a todos impactados. La reacción de Occhiato fue inmediata.

Nicolás Occhiato en el momento en que apareció Marcelo Tinelli en Luzu Tv (Foto: captura de Nadie Dice Nada).

Apenas lo vio entrar, lanzó entre risas y sorpresa: “No, no, Marcelo Tinelli…”, mientras el resto del equipo se levantaba para saludarlo y recibirlo en medio de aplausos. La aparición del conductor generó un clima distendido y dio lugar a una charla en la que hablaron de todo, desde sus inicios en la televisión hasta el presente.

Nicolás Occhiato y Marcelo Tinelli en Luzu Tv (Foto: captura de Nadie Dice Nada).

El cruce entre Tinelli y Occhiato rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la mañana en redes sociales, donde los usuarios celebraron el encuentro entre dos figuras clave de distintas generaciones de la comunicación y el entretenimiento argentino.

LOS MEMES EN REDES SOCIALES POR LA APARICIÓN DE MARCELO TINELLI EN LUZU TV

La presencia sorpresa de Marcelo Tinelli en el programa de Nico Occhiato no solo sorprendió a los conductores, sino también a la audiencia que seguía el vivo. El conductor se sumó con naturalidad a la dinámica del ciclo y protagonizó una charla relajada, cargada de anécdotas y humor y en las redes reaccionaron con memes.

Los memes de Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato juntos en Luzu TV (Foto: captura de X)

Los memes de Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato juntos en Luzu TV (Foto: captura de X)

Los memes de Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato juntos en Luzu TV (Foto: captura de X)

Los memes de Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato juntos en Luzu TV (Foto: captura de X)

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