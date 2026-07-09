Natee, ex Cuestión de peso, reveló que tuvo relaciones con un futbolista de la Selección Argentina cuando él estaba en pareja con Sol Pérez. A través de un reel, la usuaria natee_dance sorprendió a sus seguidores al reconocer, entre risas y sin filtro, que recién tiempo después se enteró con quién había estado.

En el video, que combina un baile con un texto sobreimpreso, la joven escribió: “Cuando te enteras que estuviste con un JUGADOR de ARGENTINA mientras estaba con SOL PÉREZ”. La frase, cargada de ironía, hace referencia a un presunto affaire con un futbolista de la Selección que, de acuerdo a la propia protagonista, en ese momento mantenía una relación con la conocida panelista y modelo.

QUIÉN ES NATEE, LA PROTAGONISTA DEL VIDEO VIRAL

Detrás del usuario natee_dance está Gabriela “Natee” Atamian, una de las participantes más recordadas de Cuestión de Peso (eltrece). Ingresó al ciclo pesando 98,4 kilos y, tras un intenso proceso, logró bajar 17 kilos en tres meses, lo que le permitió obtener el alta médica del programa.

La bailarina compartió el video que generó repercusión en redes sociales. Crédito: Instagram @natee_dance Por: Instagram

Sin embargo, su historia no terminó ahí: después de sufrir una estafa inmobiliaria y atravesar conflictos familiares, Natee debió regresar al ciclo en busca de una revancha, algo que la instaló nuevamente en la agenda mediática y que hoy le suma repercusión a sus posteos en redes sociales.

SOL PÉREZ, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

En la descripción del posteo, natee_dance sumó más detalles y escribió, entre emojis de risa, que recién en ese momento había caído en la cuenta de que se trataba de un jugador de la Selección Argentina. También mencionó ser ex de una cuenta identificada como @lasobrideperez, lo que alimentó aún más las especulaciones de los usuarios sobre la identidad del futbolista en cuestión.

Natee, se hizo viral al revelar su historia con un futbolista de la Selección Argentina que en ese momento estaba en pareja con Sol Pérez. Crédito: Instagram @natee_dance

El posteo, acompañado de los hashtags #mundial2026, #mundial, #argentina y #fifa2026, se viralizó rápidamente y ya suma cientos de “me gusta” y decenas de comentarios. Vale aclarar que, hasta el momento, no trascendió el nombre del jugador señalado, por lo que se trata de una versión que circula en redes sociales y que ninguna de las partes mencionadas confirmó de manera oficial.

LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS AL VIDEO VIRAL

La caja de comentarios del video se llenó rápidamente de opiniones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron el tono del posteo, mientras que otros mostraron curiosidad por saber más detalles de la historia.

Una usuaria, identificada como abrazamelalocura, expresó su malestar con la situación y remarcó que no le parecía gracioso el trasfondo del comentario, más allá del uso humorístico que le dio la protagonista.

Por el momento, ni Sol Pérez ni ninguna persona de su entorno se refirieron públicamente al video ni a las versiones que circulan en las redes sociales.

Se trata, hasta ahora, de una información que surge exclusivamente del testimonio de natee_dance en su propio perfil de Instagram.