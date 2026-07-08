Thiago Medina sorprendió luego de responder de manera indirecta al acercamiento que Daniela Celis intentó mostrar en las redes sociales. Tras el gesto de su expareja, el ex Gran Hermano compartió un mensaje que muchos interpretaron como una forma de tomar distancia.

Todo comenzó cuando “Pestañela” publicó una historia de Instagram en la que mostró un tierno video de Laia y Aimé, las hijas gemelas que tuvo con Thiago. Junto a las imágenes, escribió: “Estamos haciendo las cosas bien”, etiquetando al padre de las pequeñas.

Daniela Celis mandó dulce mensaje y etiquetó a Thiago. Foto: Instagram danielacelis01

El mensaje fue interpretado por sus seguidores como un intento de mostrar que la relación entre ambos atraviesa un mejor momento, luego de algunos conflictos recientes.

El posteo buena onda de Pestañela. Video: Instagram @danielacelis01

QUÉ DIJO THIAGO MEDINA CUANDO DANIELA CELIS QUISO ACERCARSE

El corte de rostro de Thiago a Daniela. Foto: Instagram /thi4go_km

Sin embargo, la reacción de Thiago Medina fue muy distinta a la esperada. El ex participante de Gran Hermano decidió no compartir la historia de Daniela Celis y publicó una imagen de sus hijas abrazadas con una frase que no pasó inadvertida.

“Algo bien estoy haciendo”, escribió el joven, en una respuesta directa al posteo de su expareja y una manera de marcar su postura.

Thiago Medina y Daniela Celis están separados desde hace más de un año. Hace poco, ella anunció que estaba de novia con Nick Sícaro aunque enseguida contó que había cortado la relación.