Franco Zunino y Nenu López pasaron por el stream de Telefe y dejaron en shock a Daniela Celis al revelar cuántas veces por día tienen sexo desde que salieron de Gran Hermano Generación Dorada, el reality en el que comenzó su historia de amor.

“Tres o cuatro veces por día”, respondió el influencer. Celis, quien en más de una oportunidad se definió como una mujer apasionada y destacó la buena intimidad que supo tener con Thiago Medina, el papá de sus gemelas, no pudo ocultar su asombro. El momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Zunino y Nenu de Gran Hermano revelaron cuántas veces por día tienen sexo y Daniela Celis quedó en shock (video de stream Telefe)

LA REACCIÓN DE DANIELA CELIS TRAS LA CONFESIÓN ÍNTIMA DE ZUNINO Y NENU

Daniela Celis: -¿Cómo van con el acto? ¿Una vez por semana? ¿Día por medio? ¿Tres o cuatro veces por semana?

Franco Zunino: -¿Puedo decir la verdad?

Nenu López: -Sí, decila.

Franco Zunino: -Tres o cuatro veces por día.

Daniela Celis: -¡¿Por día?!

Nenu López: -Va intensa la cosa.

Daniela Celis: -¿Tres o cuatro veces por día desde que salieron? ¿Todos los días?

Franco Zunino: -Sí.

Daniela Celis: -Con razón se los ve siempre bien.

Franco Zunino: -Me parece súper importante en una relación.

Daniela Celis: -En porcentaje, ¿cuánta importancia le dan al sexo en la relación?

Nenu López: -Por cómo venimos ahora, un 100%.