Un simple desafío de redes terminó convirtiéndose en tema de conversación. Maxi López participó de un reto viral junto al creador de contenido futbolístico Ezzequiel, y su reacción cuando apareció el nombre de Mauro Icardi no pasó desapercibida.

La dinámica era clara: el entrevistado debía permanecer en silencio mientras escuchaba nombres de delanteros y hablar únicamente cuando considerara que alguno era mejor jugador que él. Si no decía nada, implicaba que se sentía superior futbolísticamente.

La lista fue extensa: Lucas Pratto, Daniel Osvaldo, Sebastián Abreu, Lisandro López, Fernando Cavenaghi, Fred, Martín Palermo, Mauro Icardi, Diego Milito, David Villa, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Diego Forlán, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez, Sergio Agüero, Adriano, Radamel Falcao y Edinson Cavani.

Foto: Captura de video de Instagram (@ezzequiel)

¿El resultado? Maxi López no habló en ningún momento. El momento más comentado llegó cuando el influencer mencionó a Icardi, el ex de Wanda Nara. Lejos de responder verbalmente, Maxi hizo un gesto con la cara que lo dijo todo.

Y fue la propia Wanda quien apareció en los comentarios del video y dejó una opinión que explotó en likes: “Nah, nah, nah. Maxi se zarpa, no entendió la consigna”, expresó. Pero Wanda no fue la única integrante de la familia que reaccionó. Nora Colosimo también dejó su visión y sorprendió con una interpretación muy diferente: “Sí, entendió porque hace distintas caras. Para mí, él siente que no hay mejor jugador que él y por eso no habla”.

Foto: Captura de video de Instagram (@ezzequiel)

Foto: Captura de video de Instagram (@ezzequiel) Por: Fabiana Lopez

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LUIS VENTURA QUEDÓ EN EL OJO DE LA TORMENTA POR EL INSÓLITO ERROR QUE COMETIÓ AL HABLAR DEL MUNDIAL 2026

La épica remontada de la Selección argentina, que dio vuelta un 0-2 ante Egipto para imponerse 3 a 2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, dejó momentos de pura emoción. Sin embargo, en medio de la cobertura especial, Luis Ventura protagonizó un blooper que terminó robándose parte de la atención.

Mientras en PrimiciasYa mostraban las calles porteñas para mostrar los festejos de los hinchas, el conductor intentó aportar datos sobre la Copa del Mundo, pero terminó cometiendo un error que enseguida fue advertido por los usuarios en las redes sociales.

Con las cámaras mostrando el clima de celebración en distintos puntos de Buenos Aires, Ventura destacó el logro del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque confundió un dato clave del torneo: “Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo sobre una competencia que comienza con 148 participantes”, afirmó al aire.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Lo cierto es que el Mundial 2026 no comenzó con 148 selecciones, sino con 48 equipos, ya que esa es la cantidad de países que disputan la fase final de la Copa del Mundo. Sin advertir su equivocación, el conductor continuó con su análisis y cerró con optimismo: “Argentina está entre los ocho mejores y con ánimos de seguir creciendo”.