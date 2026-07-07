La épica remontada de la Selección argentina, que dio vuelta un 0-2 ante Egipto para imponerse 3 a 2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, dejó momentos de pura emoción. Sin embargo, en medio de la cobertura especial, Luis Ventura protagonizó un blooper que terminó robándose parte de la atención.

Mientras en PrimiciasYa mostraban las calles porteñas para mostrar los festejos de los hinchas, el conductor intentó aportar datos sobre la Copa del Mundo, pero terminó cometiendo un error que enseguida fue advertido por los usuarios en las redes sociales.

Con las cámaras mostrando el clima de celebración en distintos puntos de Buenos Aires, Ventura destacó el logro del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque confundió un dato clave del torneo: “Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo sobre una competencia que comienza con 148 participantes”, afirmó al aire.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Lo cierto es que el Mundial 2026 no comenzó con 148 selecciones, sino con 48 equipos, ya que esa es la cantidad de países que disputan la fase final de la Copa del Mundo. Sin advertir su equivocación, el conductor continuó con su análisis y cerró con optimismo: “Argentina está entre los ocho mejores y con ánimos de seguir creciendo”.

Luis Ventura: “Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo sobre una competencia que comienza con 148 participantes”.

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EL FUERTE POSTEO DE LEO MESSI TRAS EL HEROICO TRIUNFO DE ARGENTINA Y LAS QUEJAS DE EGIPTO

Después de la histórica remontada de la Selección Argentina, que venció 3 a 2 a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final, Lionel Messi reapareció en las redes sociales con un mensaje que reflejó la emoción de todo el plantel.

El capitán compartió una serie de imágenes del vibrante encuentro, en las que se lo puede ver junto a sus compañeros jugando y celebrando una victoria inolvidable, y acompañó las postales con unas palabras que rápidamente se hicieron virales.

Fiel a su estilo, Messi eligió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento para destacar el espíritu del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez... ¡¡¡este grupo es INCREÍBLE!!! Vamosssss AR”, escribió el rosarino junto a las imágenes del partido.

Foto: Instagram (@leomessi) Por: Fabiana Lopez

La publicación no tardó en explotar de reacciones, con millones de “me gusta” y miles de comentarios de hinchas y figuras que celebraron la clasificación de la Albiceleste.