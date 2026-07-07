El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto no solo desató la euforia de millones de hinchas, sino también un romántico gesto de Tini Stoessel hacia Rodrigo de Paul, que volvió a dejar en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una emotiva imagen del mediocampista en pleno festejo y le dedicó unas palabras que rápidamente revolucionaron las redes sociales.

En la postal elegida por Tini se puede ver a De Paul con la camiseta de la Selección Argentina, visiblemente emocionado tras la clasificación, mientras se lleva una mano a la boca en un gesto de celebración.

Sobre la imagen, la cantante escribió una dedicatoria tan breve como contundente: “Te amo, mi amor” y, debajo, agregó: “Te amo, Argentina”, acompañado de un corazón blanco y la bandera argentina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel)

El posteo fue interpretado por sus seguidores como una nueva demostración pública del amor que siente por el futbolista. La historia no tardó en viralizarse entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el romántico mensaje de Tini en medio de la alegría por el triunfo argentino.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

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La histórica victoria de la Selección Argentina despertó una ola de festejos en todo el país y Mirtha Legrand no fue la excepción. La conductora habló en vivo con TN tras el triunfo y compartió la profunda emoción que sintió durante el partido, al punto de quebrarse en llanto.

Además, reveló que apenas terminó el encuentro se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla por la actuación del capitán argentino. Con su característico entusiasmo, Mirtha dejó en claro cuánto disfrutó la clasificación de la Selección.

“Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción. Decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha’. Fue una llamada rápida de cariño. Estaba muy contenta”, contó.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

La diva aseguró que nunca había vivido un desenlace semejante: “Fue un final soñado, maravilloso. Yo en la vida vi nada igual. Emocionadísima. Al final lloré de emoción. Con esos goles que hicieron... Yo cuando estoy muy emocionada, muy feliz, lloro. Y esta vez lloré porque realmente Argentina puede seguir”.

Si bien destacó el talento del capitán argentino, Mirtha también elogió al resto del plantel: “Uno elogia mucho a Messi porque es factor de todos, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos”, señaló.

Mirtha Legrand: “Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción“.

Sobre el penal ejecutado por el rosarino, admitió que sufrió como cualquier hincha: “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió”, confesó. Y cerró con una reflexión que fue muy celebrada: “Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos. Esto ha sido inolvidable. No se viven momentos así”.