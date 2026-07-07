La guerra entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. La semana pasada, el futbolista explotó en Instagram contra la conductora de SQP luego de que revelara un presunto affaire de la China Suárez con el piloto Franco Deambrosi, quien más tarde confirmó haber tenido un vínculo íntimo con la actriz, aunque aclaró que ocurrió años atrás.

En ese contexto, Icardi arremetió contra Yanina, aseguró tener pruebas de presuntas infidelidades de Diego Latorre y cuestionó con dureza el trabajo periodístico de la conductora.

Lejos de amedrentarse, el pasado 6 de julio Yanina redobló la apuesta y contó que Icardi todavía no tiene definido su futuro futbolístico, que continúa negociando con el Galatasaray y que, por el momento, solo habría cerrado un acuerdo para convertirse en embajador publicitario de una clínica estética en Turquía.

Furioso por esas declaraciones, el ex de Wanda Nara volvió a tomar su celular y publicó un letal mensaje dirigido a la conductora.

Foto: Instagram (@mauroicardi y @yanilatorre)

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y lanzó una enigmática acusación

“Aruzza: queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima.

Fuiste la ‘autora’, como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven.

¿Te sigo tirando data? Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca.... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan?? Esto es solo data de color.

¡¡¡Vamos a lo importante!!! ¿Querés más? Si querés hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: vecina.

Mañana te sigo atendiendo. Amooooorrrr".

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre

Con ese posteo, Icardi volvió a utilizar el recurso de los “enigmáticos”, una modalidad muy habitual de Yanina Latorre, y dejó abierta la interpretación de que estaría insinuando la existencia de una tercera persona vinculada a Diego Latorre. Sin embargo, el futbolista no dio nombres ni aportó pruebas que respaldaran esa insinuación.