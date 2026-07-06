Mauro Icardi volvería a Turquía hacia fines de esta semana para arreglar su contrato con el Galatasaray tras quedar libre hace una semana, y Yanina Latorre reveló qué trabajo aceptó el futbolista para que la Justicia lo deje salir del país pese a que está inscripto en el registro de deudores alimentarios.

Este lunes en SQP, la conductora aseguró que “entiende los nervios” de Icardi ante el ofrecimiento de “embajador de marca” de una clínica turca de tratamiento capital. En ese sentido, la conductora leyó detalladamente el contrato que deberá cumplir Icardi.

Foto: Instagram (@mauroicardi) y Captura (América)

“Estuve buscando y la China va a esa clínica de canje, porque se hizo muchos tratamientos de piel. Es una clínica muy grande de Turquía. ¡Pobre! Ella que quería un jugador que le paguen 10 palos al año y a este… ¿saben cuánto le pagan?”, preguntó irónicamente la conductora.

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“El contrato dura tres meses, del 1° de julio al 27 de septiembre”, reveló la conductora antes de ventilar que a Mauro Icardi le pagarán “solo” 100 mil dólares por mes. “El embajador se compromete a visitar la clínica al menos dos veces por mes en las fechas acordadas. Tiene que crear y publicar stories en Instagram o en otras redes sociales… Capaz que le convenía entrar a la agencia de representaciones de Wanda”, agregó Latorre.

Fotos: Instagram @mauroicardi y captura América TV)

“También tiene que participar en uno o dos anuncios promocionales y compartir el contenido promocional producido en virtud del siguiente acuerdo”, leyó Latorre. “Y tiene que, y esto no te está saliendo, comportarse de manera profesional y abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la reputación y el prestigio de la compañía”, agregó.

“Tratarme de ‘vieja’, ‘cornuda’, insultarme… No da porque quedás mal. Ahora entiendo, porque a mí me podés psicopatear, amenazar, decir que me vas a hundir… Yo no le tengo miedo a nadie porque yo laburo y me río, pero cuando vi esto entendí tu locura y dije ‘Vamos a dejarlo pasar’”, cerró con otra dosis de ironía Yanina Latorre.

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