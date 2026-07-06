Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena por un explosivo cruce en X (ex Twitter), esta vez con Zoe Bogach, luego de opinar sobre un video que la exparticipante de Gran Hermano publicó para denunciar el accionar de distintos fandoms.

Todo comenzó cuando Zoe compartió un fuerte descargo en el que expresó su hartazgo por los ataques que, según aseguró, reciben tanto ella como las personas que la apoyan: "Voy a hacer este video, aunque la persona que me lo dijo, me dijo que no diga nada, que me quede súper tranquila. Pero no, estoy enojadísima“, comenzó diciendo.

Y profundizó: "Porque yo tengo un fandom que no ataca a nadie, que no se pelea con nadie, que no trata mal a nadie, que no denigra a nadie. Y cuando yo subo el link de mi grupo de WhatsApp o el link del grupo de mi fandom, el status de mi fandom y no estoy yo, o el link de mi grupo de Instagram donde yo puedo interactuar con la gente que me quiere, se une gente de otro fandom a tirar mier...“.

Foto: Captura de X @yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Luego, Zoe apuntó directamente contra otros grupos de seguidores: "Esto es lo que le pasó a, literalmente, la persona que más confío de las personas que me hacen el aguante. A ver si estos fandoms de Chip y Andrea, mi ex, relajan un poco y dejan un poquito de acosarme, por favor, se los pido“.

Foto: Captura de X (@Zoebogachabasto) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con un pedido: "Acósenme si quieren a mí, pero la gente que me banca no tiene por qué merecerse eso. Ah, también el fandom de la otra chica. Métanse en lo suyo, apoyen a las personas que quieren apoyar. No, no, no... Sean más educados. Tengan más valores“.

Zoe Bogach rompió el silencio y reveló si entrará a Gran Hermano Generación Dorada (Foto de Instagram)

Tras viralizarse el video, Yanina Latorre compartió el posteo y lanzó una crítica sin filtro: "Nadie que la aconseje? El ‘fandom’ me destruye“, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que no coincidía con la exposición pública que hizo Zoe sobre el tema.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de dejar pasar el comentario, Zoe recogió el guante y le contestó con un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes: "Yani, ¿vos no serás una? Qué pesada. Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida“, disparó la influencer, invlucrando a Lola, la hija que Yanina tiene con Diego Latorre.

¡Tremendo!

Zoe Bogach: “Yani, ¿vos no serás una? Qué pesada. Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI TRAS SU ATAQUE Y METIÓ A WANDA NARA

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista la atacara en las redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda recogió el guante y respondió con durísimas declaraciones en Puro Show.

“Es triste, pobre Icardi, es triste. Pero bueno, ahí está el resultado de por qué le va como le va en la vida. Es un tipo que va a bailar a Tequila, echa a nenas de 22 años, mira a una chica, la otra se pelea, se va... Todo impresentable. Todo el mundo de Icardi, que siempre fue triste”, disparó.

Además, recordó el comienzo de la relación entre Mauro y Wanda Nara: “Imaginate que él fue el que le sacó la mujer a un amigo (Maxi López) que le daba de comer y le daba un techo en Europa, se casó con la mujer de su amigo y después la que fue su mujer le metió otro jugador en la casa. Es una novela hermosa, pero habla de ellos. Uno la describe, a mí esas cosas no me pasan”, ironizó.

Foto: Captura (eltrece)

Yanina también reveló cuál fue su reacción al ver la historia que publicó Icardi en Instagram: “Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, afirmó.

Consultada sobre si el comportamiento del delantero podría deberse al complejo momento que atraviesa en lo personal y profesional, Latorre lo descartó de plano: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”, opinó.

Finalmente, también hizo referencia a la China Suárez y al vínculo que mantiene con ella en las redes: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”, concluyó, alimentando un nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin.