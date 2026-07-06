Tras retomar la programación de Nadie Dice Nada desde Buenos Aires, luego de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, Nico Occhiato sorprendió al hacer una fuerte denuncia al aire sobre la audiencia que marcaba la transmisión de Luzu TV, este 6 de julio.

En pleno programa, el conductor y creador del canal manifestó sus sospechas sobre las métricas que aparecían en pantalla.

(video de Luzu TV)

Nico Occhiato denunció que manipularon las métricas de Luzu TV

“Vamos a decir esto: hay 400.000 personas mirándonos. Nos están mandando bots o están haciendo algo raro”, expresó.

Luego explicó que, según los datos que manejaba el equipo, ese número no coincidía con la audiencia habitual del ciclo.

“Comparando métricas, este no es nuestro número real. Lo digo por las dudas y seguimos haciendo el programa lo más normal del mundo”, agregó.

En ese momento, Ángela Torres intentó ponerle humor a la situación.

“O por ahí sí hay 333.000 personas. ¡Bienvenidos a Nadie Dice Nada!”, comentó entre risas.

Sin embargo, Occhiato insistió con su postura. “No, nuestro número real es 220.000. Pero bueno, el que esté haciendo esto, que siga gastando plata innecesariamente”, respondió.

Sorprendida, la actriz reaccionó: “¡Qué raro!” Y el conductor remató: “No, no es raro. Lo aclaro para que la gente lo sepa”.

Las declaraciones de Occhiato llegan después de varias semanas de alta exposición mediática. En los últimos días, el conductor quedó involucrado en distintas situaciones, entre ellas la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el conflicto judicial iniciado por Florencia Peña y un episodio ocurrido en Miami, donde una periodista ingresó a una propiedad privada con la intención de entrevistarlo sin autorización.