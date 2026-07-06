El hermetismo que Nicolás Occhiato mantuvo en Estados Unidos tras el escándalo de Florencia Peña se rompió en su regreso al país, cuando se refirió a la demanda por medio millón de dólares.
“Está judicializado, así que no tengo nada para decir”, se plantó de entrada el dueño de Luzu TV, quien al escuchar la referencia a la exconductora de El Show del Verano tragó saliva.
Con gesto adusto, conciso en sus respuestas, Occhiato confirmó a Puro Show que “por ahora no hubo más diálogo con Flor”.
Entonces, Walter Leiva indagó: “¿Te dolió todo lo que está pasando?“. A lo que Nico contestó: ”Lo atravieso".
LAS IRÓNICAS MUECAS DE NICO OCCHIATO PARA FLOR PEÑA
Luego, Occhiato puso cara de sorprendido detrás de sus lentes de sol al referirse a la conversación que tuvo con Flor el día en que la actriz contó la falsa muerte de Jorge Messi en su señal: “La charla existió después del hecho”.
“¿Si estuvo todo bien? (risas nerviosas) Fue una charla que va a quedar en el ámbito privado”.
Acto seguido, Occhiato confirmó los dichos del periodista sobre que Florencia había admitido que en ese diálogo habían pactado que ella “daba un paso al costado” porque estaba todo bien: “Fue así”.
Sugestivo, Nico dejó escapar una sonrisa pícara acompañada de una carcajada socarrona como respuesta al cambio de parecer de Flor, que pasó de renunciar a darse por despedida.
Al final, Nicolás Occhiato fue contundente ante la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con Florencia Peña: “Prefiero no hablar del tema”.