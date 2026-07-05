A los 65 años, Antonio Banderas decidió transformar por completo su día a día luego de atravesar un infarto de miocardio en 2017, mientras estaba en su casa del Reino Unido. Desde ese momento, el actor español puso el foco en el autocuidado y en mantener una rutina que, según él mismo, le permitió recuperar la energía y mantenerse en forma.
El episodio que marcó un antes y un después en su vida ocurrió una mañana, cuando su pareja Nicole reaccionó rápido y le dio una aspirina, algo que resultó clave para su recuperación. “Ella fue mi ángel de la guarda”, reconoció Banderas en una entrevista con Harper’s Bazaar.
El actor malagueño detalló que su jornada arranca muy temprano: “Me levanto a las 6 de la mañana y, algunos días, incluso antes. Duermo poco, con cuatro o cinco horas y media tengo suficiente”, explicó.
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LA RUTINA DIARIA DE ANTONIO BANDERAS TRAS UN INFARTO: EJERCICIO, YOGA Y MEDITACIÓN
Antes de desayunar, dedica casi dos horas al ejercicio físico. “Siempre hago deporte: pesas, correr y después un rato de yoga”, contó. Además, reveló que corre unos 10 kilómetros cada dos o tres días para fortalecer su corazón y mantenerse activo.
En cuanto a la alimentación, Banderas eligió una dieta más saludable desde el infarto. “Solo desayuno una taza de té”, confesó. El actor remarcó que el cambio de hábitos fue una respuesta directa a la advertencia de su propio cuerpo: “El corazón me dijo que bajara el ritmo y yo le he hecho caso”.
Además del deporte y la alimentación, el protagonista de La máscara del Zorro incorporó la meditación y el agradecimiento a su rutina diaria. “Rezo, o medito, no tanto por pedir, sino por dar las gracias. Agradezco la salud, el amor de mi familia, las oportunidades y la creatividad”, expresó.
Aunque volvió a trabajar con normalidad, Banderas se convirtió en un firme defensor del autocuidado y la vida saludable. “El éxito no sirve de nada si no va acompañado de salud”, reflexionó. Hoy, el actor disfruta de una vida más tranquila, con rutinas que combinan deporte, yoga y una alimentación equilibrada, convencido de que escuchar las señales del cuerpo es fundamental para el bienestar.
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