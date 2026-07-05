A los 65 años, Antonio Banderas decidió transformar por completo su día a día luego de atravesar un infarto de miocardio en 2017, mientras estaba en su casa del Reino Unido. Desde ese momento, el actor español puso el foco en el autocuidado y en mantener una rutina que, según él mismo, le permitió recuperar la energía y mantenerse en forma.

El episodio que marcó un antes y un después en su vida ocurrió una mañana, cuando su pareja Nicole reaccionó rápido y le dio una aspirina, algo que resultó clave para su recuperación. “Ella fue mi ángel de la guarda”, reconoció Banderas en una entrevista con Harper’s Bazaar.

Antonio Banderas (Foto: Instagram @antoniobanderas)

El actor malagueño detalló que su jornada arranca muy temprano: “Me levanto a las 6 de la mañana y, algunos días, incluso antes. Duermo poco, con cuatro o cinco horas y media tengo suficiente”, explicó.

Leé más:

Estas son las mejores películas de Antonio Banderas

LA RUTINA DIARIA DE ANTONIO BANDERAS TRAS UN INFARTO: EJERCICIO, YOGA Y MEDITACIÓN

Antes de desayunar, dedica casi dos horas al ejercicio físico. “Siempre hago deporte: pesas, correr y después un rato de yoga”, contó. Además, reveló que corre unos 10 kilómetros cada dos o tres días para fortalecer su corazón y mantenerse activo.

En cuanto a la alimentación, Banderas eligió una dieta más saludable desde el infarto. “Solo desayuno una taza de té”, confesó. El actor remarcó que el cambio de hábitos fue una respuesta directa a la advertencia de su propio cuerpo: “El corazón me dijo que bajara el ritmo y yo le he hecho caso”.

Además del deporte y la alimentación, el protagonista de La máscara del Zorro incorporó la meditación y el agradecimiento a su rutina diaria. “Rezo, o medito, no tanto por pedir, sino por dar las gracias. Agradezco la salud, el amor de mi familia, las oportunidades y la creatividad”, expresó.

Antonio Banderas con su esposa Nicole Kimpel (Foto: Instagram @nickykim2807)

Aunque volvió a trabajar con normalidad, Banderas se convirtió en un firme defensor del autocuidado y la vida saludable. “El éxito no sirve de nada si no va acompañado de salud”, reflexionó. Hoy, el actor disfruta de una vida más tranquila, con rutinas que combinan deporte, yoga y una alimentación equilibrada, convencido de que escuchar las señales del cuerpo es fundamental para el bienestar.

Leé más:

Los looks de los famosos en el cumpleaños de Ángel de Brito

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.