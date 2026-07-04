María Becerra volvió a sorprender a sus seguidores con una historia de Instagram en la que describió, con su clásico humor ácido, cómo se levantó esta mañana. La artista, que suele compartir su día a día sin filtros con su comunidad de fans, eligió el formato de lista para resumir su estado de ánimo frente al frío porteño.

En la publicación, que rápidamente se viralizó, la cantante escribió: “Hoy me levanté: -muy hot, de nuevo -cagadisima de frío y odiada con la vida -con todo el moco instalado en el cerebro -maldiciendo por décima vez en la semana al invierno”.

La frase generó cientos de reacciones entre quienes se identificaron con la descripción, en pleno pico de bajas temperaturas en Buenos Aires.

Hoy me levanté: -muy hot, de nuevo -cagadisima de frío y odiada con la vida -con todo el moco instalado en el cerebro -maldiciendo por décima vez en la semana al invierno". Crédito Instagram v Por: Instagram

LA QUEJA DE MARÍA BECERRA CONTRA EL INVIERNO

No es la primera vez que la intérprete de “Automático” muestra su costado más espontáneo en redes. Lejos de la puesta en escena de sus shows, María suele aprovechar sus historias para compartir pensamientos cotidianos, quejas random y momentos de intimidad que sus fans celebran porque la humanizan y la acercan a su público.

María Becerra abrigada con capucha de piel se queja del frío en una historia de Instagram. Crédito: Instagram @mariabecerra

En la imagen que acompañó el texto, se la ve abrigada con un gran tapado de piel sintética con capucha, en un ambiente oscuro, mientras hace un gesto con la mano. El look invernal contrastó con la ironía del mensaje, que jugaba justamente con la idea de sentirse “hot” pese al malestar generalizado por el frío y los síntomas de resfrío.

REACCIONES Y REPERCUSIÓN EN REDES

Como suele pasar cada vez que la cantante comparte este tipo de contenido, la historia fue capturada y replicada por cuentas de fans y de espectáculos, que resaltaron el ida y vuelta entre el humor y la queja genuina.

Este tipo de publicaciones reafirman el vínculo cercano que María Becerra construyó con su fandom a lo largo de los años, más allá de los lanzamientos musicales.