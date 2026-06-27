María Becerra volvió a cautivar a sus followers en TikTok al compartir un momento profundamente íntimo de su vida doméstica. En un video que rápidamente se volvió viral, la cantante argentina mostró cómo es su rutina nocturna con sus mascotas, destacando el compromiso especial que ella y su novio, el artista J Rei, mantienen con ocho animales rescatados.

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la dedicación absoluta con la que la pareja prepara la cena, asegurándose de que cada mascota reciba exactamente lo que necesita según su propia nutrición.

La artista es conocida por ser una fiel defensora de los animales en situación de vulnerabilidad, pero este contenido permitió a su audiencia ver en detalle el trabajo que implica ese compromiso día a día.

María Becerra destacó el costado más tierno de la rutina: sus perros aprendieron a dar la patita como gesto de agradecimiento antes de empezar a comer. Crédito Tiktok Por: Tiktok

Cada clip compartido mostró cómo Becerra se desenvuelve con total naturalidad entre perros y gatos, demostrando una conexión genuina que va más allá del discurso.

El video acumuló millones de visualizaciones y generó miles de comentarios de usuarios que celebraron su postura animalista.

DIETAS PERSONALIZADAS Y AMOR EN CADA CUCHARADA

Según explicó la cantautora, cada mascota cuenta con una dieta completamente personalizada que incluye carnes frescas, verduras cuidadosamente seleccionadas y una porción de alimento balanceado. La composición de cada plato varía según las necesidades nutricionales individuales, un detalle que evidencia la investigación y el tiempo que Becerra dedica a la salud de sus compañeros peludos.

En el clip que conquistó las redes, se puede ver el “paso a paso” de la preparación de las viandas para cada uno de los ocho animales que viven bajo el mismo techo. Crédito Tiktok mariabecerra_22

Pero más allá del aspecto nutricional, lo que realmente tocó el corazón de sus seguidores fue el costado emocional de la rutina. Según el video, los perros de María Becerra aprendieron a dar la patita como gesto de agradecimiento antes de empezar a comer, un comportamiento que demuestra el vínculo profundo y lleno de respeto que la pareja mantiene con ellos. “Nuestra rutina nocturna”, escribió la cantante en el caption, con una simplicidad que contrastaba con toda la complejidad y el amor detrás de esas acciones cotidianas.

CUANDO LA CELEBRIDAD SE CONVIERTE EN ACTIVISTA ANIMAL

Lo que diferencia a María Becerra de otros artistas es que su activismo animal no queda en las declaraciones. A través de contenido como este, la cantante demuestra que su compromiso es tangible, diario, real.

Cada video que comparte sobre sus mascotas rescatadas es una lección silenciosa sobre responsabilidad, empatía y el verdadero significado de dar un hogar a un animal necesitado. Crédito Web Por: Tiktok

Sus followers no solo ven a una celebridad, sino a una persona común que dedica tiempo real a seres que no pueden hablar por sí solos.

El alcance de este tipo de contenido en TikTok es especialmente significativo porque llega a una audiencia joven, potencialmente impresionable y sensible a las causas sociales.

La artista es conocida por ser fiel defensora de animales en situación de vulnerabilidad. Crédito Web Por: Tiktok

Cuando María Becerra muestra cómo alimenta a sus ocho mascotas con la misma dedicación con la que muchos dedican a sus hijos, está enviando un mensaje poderoso: los animales rescatados merecen lo mejor, y el esfuerzo vale la pena. J Rei, su pareja, aparece en el video no como un acompañante pasivo, sino como un verdadero socio en esta misión.