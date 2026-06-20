María Becerra volvió a dar que hablar, esta vez por una inesperada confesión sobre su vida privada junto a su novio, J Rei. Durante su participación en el programa español La Revuelta, la artista habló con total naturalidad sobre cómo hacen para mantener encendida la relación a pesar de las agendas cargadas y los frecuentes viajes.

La cantante explicó que, aunque suelen pasar varios días separados por compromisos profesionales, encuentran la manera de recuperar rápidamente el tiempo perdido cuando vuelven a encontrarse. “Estuve viajando mucho, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”, expresó entre risas.

Lejos de hablar de grandes planes o rituales románticos, María aseguró que tanto ella como J Rei son personas espontáneas y que esa característica es clave en su vínculo. “Nosotros somos muy de la situación improvisada, ¿viste?, tanto él como yo somos muy gauchitos, muy de estacionar en algún lugar y tipo, ‘ché, ¿no pinta?... pero por supuesto’”, contó.

María Becerra en La Revuelta (Foto: captura de RTVE).

La intérprete de Automático explicó que esa actitud relajada los acompaña incluso en medio de jornadas laborales intensas. “O sino somos mucho del ‘che, gordi, me tengo que ir a laburar, tengo 20 minutos, bueno, va, dale’”, agregó, despertando las risas del conductor y del público presente.

QUÉ DIJO MARÍA BECERRA SOBRE LA FRECUENCIA DE SUS ENCUENTROS CON J REI

Durante la charla, la artista también se animó a ponerle un puntaje a la frecuencia de sus encuentros con el cantante. Aunque reconoció que su rutina suele estar marcada por los viajes y compromisos profesionales, aseguró que siempre encuentran la forma de hacerse tiempo.

María Becerra y J Rei (Foto: Movilpress).

“A mí igual me gusta tener todo bien organizado, pero también soy muy gauchita y él también. En el último mes estuve de viaje 10 días, ahora una semana, no sé... 15 puntos, somos muy gauchitos”, afirmó.

¿Qué dijo María Becerra sobre su relación con J Rei?

María Becerra contó que, a pesar de los constantes viajes y compromisos laborales, mantiene una relación muy espontánea con J Rei. Según explicó, ambos aprovechan cualquier momento para reencontrarse y destacan por su naturalidad e improvisación dentro de la pareja.

¿María Becerra sigue en pareja con J Rei?

Sí. María Becerra y J Rei continúan juntos y suelen mostrarse muy unidos tanto en eventos públicos como en redes sociales, donde comparten distintos momentos de su relación.

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