En un gesto cargado de emoción y espiritualidad, María Becerra volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con su fe. A horas del Día de la Virgen de Luján, la artista sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una imagen muy especial desde la Basílica de Luján, donde fue a cumplir una promesa personal que había hecho en un momento clave de su vida.

En la foto que publicó en sus redes, se la ve sosteniendo una estampa de Nuestra Señora de Luján, con el altar mayor de fondo, en un clima de recogimiento total. Junto a la postal, dejó un mensaje breve pero contundente que rápidamente se viralizó: “Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”.

Detrás de ese momento de devoción hay una historia mucho más profunda. En abril del año pasado, María atravesó uno de los episodios más difíciles de su vida personal al sufrir un embarazo ectópico que derivó en una internación prolongada. Desde entonces, la cantante habló en varias oportunidades sobre cómo ese proceso la llevó a replantearse todo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mariabecerra) Por: Fabiana Lopez

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MARÍA BECERRA, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LA PÉRDIDA DE SU EMBARAZO ECTÓPICO: “TODAVÍA SIGO HACIENDO EL DUELO”

A pocos días de haber sido intervenida quirúrgicamente de urgencia tras perder un embarazo ectópico y con hemorragia, María Becerra estuvo en el debut del programa de Susana Giménez y abrió su corazón (en septiembre de 2024) sobre el difícil momento que sigue atravesando junto a su pareja, J Rei.

“Hace un tiempo tuve un embarazo ectópico. La verdad es que fue bastante duro y lo sigue siendo. Es un duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa. Me lo descubrieron medianamente rápido, como a la semana de que me enteré (que estaba embarazada)”, comenzó diciendo la cantante en vivo.

“Estábamos ahí ya pensando ‘¿cómo se lo vamos a decir a la familia?’. Yo quería a esperar a tener tres meses, la verdad porque sé que, si tenés menos, lo podés perder”, agregó en el programa de Telefe.

María Becerra relató el duro momento que vivieron con J Rei.

Por otro lado, la artista reveló cómo fueron los síntomas que sintió y que lograron alertarla: “Y bueno, tenía miedo que desde el primer momento sentí muchos dolores. La pasás muy mal. Y yo sentía y decía, ‘esto, para mí, no es un embarazo normal’. Entonces, yo tenía miedito”.

Y siguió: “Y bueno, de repente, un día estaba justamente ensayando para una presentación que tenía para un evento de los Premios Grammy Latinos, y ahí cantando, empecé a tener dolores muy fuertes. Después di una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar el botón. Terminé y me fui corriendo a donde estaba Juli para tomar una decisión en conjunto”.

“Hace un tiempo tuve un embarazo ectópico. La verdad es que fue bastante duro y lo sigue siendo. Es un duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa. Me lo descubrieron medianamente rápido, como a la semana de que me enteré (que estaba embarazada)”.

“No quería ir a una clínica y que todo el mundo se fuera a enterar que yo estaba embarazada. Yo no sabía qué tenía. Entonces, llamé a una amiga, a Cami, que le mando un beso, te amo con todo mi corazón, gracias. Ella me ayudó en una clínica, ahí me hicieron un estudio y me dijeron todo lo que tenía, estaba con una hemorragia interna. Por eso sufría, nunca sentí tanto dolor en mi vida. La pasé muy mal. Y ahí me operaron. Esto fue como hace 20 días”, continuó.

Y cerró, muy enamorada de su pareja: “Fue una operación laparoscópica, por eso fue más rápida la intervención. Me recuperé re bien. Estoy muy agradecida con los médicos y con Dios también. Obvio que vamos a insistir. Yo sueño con ser madre y él sueña con ser padre. Él es el amor de mi vida. Estamos juntos hace dos años. No es mucho, pero es el amor de mi vida, yo no quiero estar con otra persona, no me interesa a nadie más que él. Y yo sé que para él es lo mismo. La verdad que es el mejor compañero del mundo”.