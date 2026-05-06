Momentos de máxima tensión se viven alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no tiene que ver con estrategias ni peleas, sino con la salud de una de sus jugadoras: Daniela de Lucía.

En el ciclo Los Profesionales con Flor, el panel encendió las alarmas con información de último momento: “Se viene un nuevo abandono en Gran Hermano? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar“, comenzó diciendo Damián Rojo en vivo.

“Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire”, agregó el panelista.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que tendría algún problema intestinal”, siguió.

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerraron en el ciclo de elnueve.

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que (Daniela de Lucía) tendría algún problema intestinal”.

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LUANA FERNÁNDEZ CONFESÓ QUE SE SIENTE ATRAÍDA POR UNA DE SUS COMPAÑERAS DE GRAN HERMANO: “ME LA CHAPARÍA”

El paso de Luana Fernández por Gran Hermano: Generación Dorada continúa siendo explosiva. Luego de su fuerte cruce con su expareja en el Derecho a réplica, la participante sigue acumulando capítulos inesperados. Y esta vez, la sorpresa llegó con una confesión tan directa como picante.

En un momento de relajación dentro del espacio de streaming del programa, Luana dejó al descubierto un sentimiento que, hasta ahora, había mantenido en secreto: “Me la chaparía a Titi”, dijo sin filtro. La confesión sobre su atracción por su compañera Catalina “Titi” Tcherkaski fue tan espontánea como reveladora: “Siento como una mínima atracción por Titi, es muy loco”, admitió, dejando claro que se trata de algo que ni ella misma termina de comprender.

Sin embargo, lejos de quedárselo solo para ella, Luana profundizó más: “Me llama la atención, si sigo estando acá mucho tiempo más le termino declarando lo que siento”, expresó. Y siguió: “No sé si me enamoraría, porque nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí entre Titi y yo”.

Foto: Captura de video de X (@Famavision)

“Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo ‘me la chaparía a Titi’”, afirmó. Y cerró, sin vueltas: “Si sigo acá no sé qué va a pasar, creo que hasta podría dormir con Titi”.