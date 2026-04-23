La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar, esta vez con un durísimo cruce entre Solange “Sol” Abraham y Tamara Paganini durante la cena de nominados que se vio en vivo en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Sol fue consultada sobre a quién quería fuera de la casa. Sin dudarlo, fue directo al hueso: “Quiero que se vaya Tamara”. ¿El motivo? “Me parece una jugadora bizarra”, disparó.

Lejos de quedarse callada, Tamara recogió el guante y contraatacó con dureza: “Yo quiero que se vaya Sol porque ya me aburre el juego. Son enfrentamientos de cacareo, sin contenido. Me da como cringe y también bizarro”, lanzó, picante.

Foto: Captura (Telefe)

El ida y vuelta subió de tono rápidamente. Paganini fue más allá y cuestionó la forma de jugar de su compañera: “En cualquier momento empieza a largar lágrimas cuando acusa a otra persona de hacer algo que ella hace. Los demás son malos cuando lo hacen, pero ella no. Me parece que ya está la era de esta chica”.

Pero Sol no se achicó y defendió su lugar en el juego con firmeza: “Yo tengo contenido por mí y no por colgarme de nadie. Yo soy yo y muero en la mía”. Y contraatacó con una acusación directa: “Tamara se cuelga de Brian Sarmiento todo el tiempo”.

En medio del clima explosivo, Abraham dejó en claro su postura dentro del reality: “Yo voy a todo o nada. Si tengo algo es contenido. Me apasiona Gran Hermano y si esto acá es por eso”, cerró, tajante.

Foto: Captura (Telefe)

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JUGADA POLÉMICA EN GRAN HERMANO: SOL ABRAHAM PIDIÓ APOYO A SUS SEGUIDORES PARA LOGRAR SU ESTRATEGIA DE JUEGO

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de estrategia y polémica. Esta vez, la protagonista fue Solange “Sol” Abraham, quien aprovechó su paso por el confesionario en la gala de nominación para hacer un pedido muy particular… ¡directamente al público!

“Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que su juego dentro de la casa tiene un objetivo bien marcado.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta y explicó su plan: “Quiero que se crean todas las cosas y travesuras que hago, pero hasta el último día”, insistió, en una confesión que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, ya enfocada en la nominación, Sol argumentó su decisión: “Los motivos son para ordenar un poco este tablero. Le voy a dar dos votos a Franco Zunino y un voto a Yanina Zilli”, cerró, picante.

¿Le servirá la estrategia de juego a Sol Abraham para llegar lejos en Gran Hermano: Generación Dorada?