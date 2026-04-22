Zaira Nara se metió de lleno en el fenómeno Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió al revelar que sí consideraría entrar a la casa, aunque con condiciones muy claras: una estadía corta y una cifra millonaria.

La modelo, conductora e influencer lo contó en QV4, el stream que conduce junto al Pollo Álvarez en DGO, donde dejó en evidencia el impacto económico que tendría alejarse de sus redes sociales, una de sus principales fuentes de ingresos.

Zaira Nara reveló si entraría a la casa de Gran Hermano y cuánto dinero pediría por una semana

El factor clave: cuánto dinero perdería Zaira Nara estando inactiva en las redes una semana

Sin dar un número concreto, Zaira explicó que antes de aceptar evaluaría cuánto dejaría de ganar por su trabajo en redes sociales durante su participación en GH.

En ese sentido, dejó en claro que su decisión estaría directamente ligada a compensar esa pérdida: “Primero tengo que contar cuánto dinero pierdo por entrar, para ver cuánto pedir”.

Al igual que Pampita, la influencer es una de las figuras que más factura en el país a través de contenidos publicitarios, por lo que su presencia dentro del reality implicaría frenar acuerdos y campañas.

El motivo personal que la frenaría a Zaira Nara

Más allá de lo económico, Zaira también habló del costado emocional y fue contundente al mencionar a sus hijos como el principal obstáculo.

“Me cuesta porque no tener contacto con mis hijos es lo más grave de todo”, dijo Zaira en el stream.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a una participación breve: “Una semana podría ser si sé que está todo bien. Pero es terrible”.