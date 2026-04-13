A comienzos de marzo, Zaira Nara viajó a Francia por compromisos laborales y, rápidamente, crecieron las versiones sobre un posible reencuentro con Robert Strom, magnate con quien vivió un breve romance durante el verano. Incluso, se habló de movimientos en redes sociales que alimentaron las sospechas.

En ese contexto, la modelo asistió a un evento en Buenos Aires y fue abordada por un cronista de América TV, que no dudó en ir directo al punto con una pregunta inesperada.

Zaira Nara quedó recalculando ante una pregunta sobre un ex (captura de América TV)

La reacción de Zaira Nara ante una pregunta sorpresa sobre un ex: “Me agarraste desprevenida”

“En tu último viaje a Europa lo empezaste a seguir de vuelta”, le lanzó el notero de Desayuno Americano, generando un momento incómodo.

Zaira quedó recalculando y no pudo reaccionar sin asombro. “Pará, me agarraste desprevenida para esa respuesta”, contestó entre risas, evidenciando que no esperaba esa consulta.

Hábil declarante, Zaira respondió: “Nunca lo dejé de seguir. Y a Facundo Pieres tampoco”.

Zaira Nara y Robert Strom se volvieron a seguir en Instagram

Lo cierto es que, en paralelo, Facundo Pieres volvió a seguir a Zaira en Instagram, a casi un año de su separación y tras su relación con Chechu Bonelli, lo que volvió a poner el foco en el presente sentimental de la modelo.