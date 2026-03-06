A las 13.42 del jueves, Paula Chaves tomó su celular y expresó toda su bronca contra Zaira Nara, tras hacerse eco de una nota en la que su examiga hablaba en tono jocoso de su pasado romance con Facundo Pieres, hoy ex de ambas.

Furiosa, la conductora de Olga le pidió públicamente que deje de nombrarla en las entrevistas y dejó en claro que el final de su vínculo no tuvo que ver con un hombre, sino con una diferencia de valores.

En medio de esa explosiva situación, tanto Paula como Zaira se volvieron tendencia en X y el escándalo no tardó en estallar en las redes.

Qué estaba haciendo Zaira Nara mientras Paula Chaves estallaba en su contra

Muy activa en Instagram, Zaira mostró su día prácticamente hora a hora y no hizo ninguna referencia pública a la picante arremetida de Paula en su contra.

La modelo comenzó reportándose desde un set de grabación, donde participó en una de las campañas publicitarias que tenía pautadas para la jornada.

Más tarde, compartió una videollamada con su hijo Viggo, que estaba al cuidado de Nora Colosimo en su vuelta al colegio mientras su mamá trabajaba.

En una jornada por demás agitada, Nara también publicó imágenes de otra campaña que realizó durante el día y, finalmente, mostró su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

Así, Zaira Nara dejó el país en medio de la fuerte polémica con Paula Chaves para cumplir con compromisos laborales en el exterior.