El distanciamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la conductora realizara un fuerte descargo en redes sociales. Esta vez, Chaves decidió referirse directamente al nombre que suele aparecer cada vez que se habla de su antigua amistad: Facundo Pieres.

Todo comenzó cuando un comentario de Zaira sobre el romance de Pieres con Chechu Bonelli reavivó una vieja polémica que desde hace años genera especulaciones sobre el final de la amistad entre las modelos.

Paula Chaves aclaró qué significó Facundo Pieres en su vida

Cansada de que el tema vuelva una y otra vez, Paula Chaves fue categórica al hablar del polista y dejó en claro que su vínculo con él no tuvo la relevancia que muchas veces se le atribuye.

“No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y no fue nada para mí”, expresó en un contundente mensaje publicado en su cuenta de X.

Foto: captura de pantalla de X

Con esa frase, la conductora buscó desactivar definitivamente las versiones que sugieren que el distanciamiento con Zaira Nara estuvo relacionado con Pieres.

“Una amistad se termina por intereses diferentes”

En su descargo, Paula también remarcó que la ruptura del vínculo con Zaira no tuvo que ver con un conflicto amoroso, sino con cuestiones personales y diferencias en sus caminos de vida.

Zaira Nara lanzó un picante chiste sobre Paula Chaves al hablar del romance de Facundo Pieres y Chechu Bonelli (captura de eltrece, Puro Show)

“Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”, sostuvo.

La conductora explicó además que durante años se instaló una narrativa que simplifica el final de su amistad con Zaira, cuando en realidad —según su versión— la situación fue mucho más simple.

Foto: Web

El romance de Facundo Pieres que volvió a encender el tema

El nombre del polista volvió a circular luego de que Zaira Nara hiciera un comentario sobre la relación que Pieres mantuvo con Chechu Bonelli, lo que despertó nuevamente comparaciones con el pasado.

Sin embargo, Paula Chaves decidió ponerle un límite a la situación y dejar clara su postura: el supuesto triángulo amoroso que durante años alimentó rumores mediáticos no tuvo el peso que muchos imaginaron.

De esta manera, la conductora intentó cerrar definitivamente una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando repercusiones cada vez que alguno de sus protagonistas vuelve a mencionarla.