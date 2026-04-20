La tensión volvió a estallar en la casa de Gran Hermano después de que varios jugadores desobedecieran las reglas tras un grito que llegó desde el exterior. El episodio, que se vio en la transmisión, terminó con una sanción colectiva inédita y dejó a todos los participantes en estado de alerta.

Todo comenzó cuando algunos participantes se quedaron en el jardín más tiempo del permitido y empezaron a comentar entre ellos lo que habían escuchado desde afuera. Esta conducta está expresamente prohibida por el reglamento del reality, que busca aislar a los jugadores de cualquier influencia externa.

La reacción del “dueño de la casa” no tardó en llegar. A través de un comunicado, la voz de Gran Hermano fue contundente: “Nuevamente, algunos jugadores desobedecieron el protocolo. Todo aquel que se deje ganar por la curiosidad y permanezca en el jardín más de lo debido, comete un grave error. También constituye una falta hacer cualquier mención sobre lo que escucharon”.

Fotos: capturas Telefe

Sin mostrar ni un poco de comprensión, el “Big” fue tajante: “He decidido aplicar una sanción y les anticipo que será colectiva. No lo lamento en absoluto”.

GRAN HERMANO SANCIONÓ DE NUEVO: LAS DURAS MEDIDAS QUE SACUDIERON LA CONVIVENCIA

El castigo no fue menor y afectó de lleno la rutina y el ánimo de los jugadores. Las medidas que impuso Gran Hermano fueron:

Prohibición total del uso del gimnasio y la piscina durante una semana, dos espacios clave para el bienestar y el desahogo de los participantes.

Reducción a la mitad del presupuesto semanal para la compra de alimentos, lo que obligará a los jugadores a ajustar sus comidas y generará más de una discusión.

Solo una hora diaria de agua caliente para ducharse durante siete días, en el horario que decida la producción.

Además, Gran Hermano lanzó una advertencia que dejó a todos en vilo: “Si insisten en desafiarme, se expondrán a nuevos castigos. Mi abanico de sanciones es más amplio de lo que imaginan”.

Fotos: capturas Telefe

La decisión de Gran Hermano no solo complicó las condiciones de vida dentro de la casa, y encendió la mecha de nuevos conflictos y reproches entre los jugadores. A los pocos minutos de l sanción, Brian Sarmiento y Pincoya se trabajron en una fuerte discusión.

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