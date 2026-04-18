La expectativa crece en la casa de Gran Hermano. Tras una semana de tensiones, alianzas y estrategias al límite, el público ya está votando para decidir quién se va del reality este lunes 20 de abril.

Con una placa multitudinaria y perfiles muy fuertes en riesgo, las encuestas en redes sociales y medios de comunicación ya marcan una tendencia clara, aunque con resultados sorprendentemente divididos.

QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA DE GRAN HERMANO 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes cuenta con siete participantes en la cuerda floja:

Eduardo Carrera

Jessica ‘La Maciel’

Yanina Zilli

Martín Rodríguez

Nazareno Pompei

Tamara Paganini

Franco Zunino

Los nominados de Gran Hermano para la gala del lunes 20 de abril (Foto: captura de Instagram/@granhermanoar).

¿QUÉ DICEN LAS ENCUENTAS HOY?

A medida que se acerca la gala conducida porSantiago del Moro,los sondeos de opinión muestran unescenario de incertidumbre donde dos nombres concentran la mayoría de los votos negativos.

Las encuestas en redes sociales ya empiezan a marcar tendencia de cara a la próxima eliminación en la casa. En una de las votaciones más difundidas por TN, Martín lidera ampliamente con el 42% de los votos negativos, seguido por La Maciel con el 21%, mientras que Zunino (13%), Tamara (10%) y Nazareno y Eduardo (7%) aparecen con menor riesgo de abandonar el reality.

Quién se va de Gran Hermano según la encuesta de TN (Foto: captura de TN).

En el sondeo de X de Fede Bongiorno también encabeza Martín con 38% de los votos, por encima de Zunino (30%), le sigue La Maciel (29%), en cuarto lugar Nazareno (23%), luego Tamara (12%) y último Eduardo (10%). Con resultados dispares según las encuestas, la definición sigue abierta y todo indica que la gala de eliminación podría dar un giro inesperado.

Quién se va de Gran Hermano según la encuesta de Fede Bongiorno (Foto: captura de X/@fedebongiorno).

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