El día del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada dejó a todos en shock. Ahora, por primera vez y tras semanas del hecho, se conoció una imagen de la actriz después del golpe que la obligó a abandonar el reality.

La foto, que se viralizó en redes y fue analizada en el programa Intrusos, muestra las marcas que le quedaron en la boca y el rostro. Durante la emisión del programa de América, comentaron: “Esta todavía machucada en la boca y en pómulo me parece”, dijo Rodrigo Lussich sin filtros.

Andrea del Boca reapareció tras su caída en Gran Hermano (Foto: captura de América).

La foto dejó en evidencia que Andrea del Boca recibió puntos en el labio tras el accidente. “Ella tiene el punto ahí en el labio, de la cosida”, informó luego el conductor y Marcela Baños recordó: “Cuando mostraron el accidente había sangre”.

Así fue la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano que la sacó del reality

A principios de este mes, Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en Gran Hermano, suceso que la dejó afuera del reality por el golpe que se dio. Ese 6 de abril tuvo que ser hospitalizada de urgencias, dos semanas después de haber sufrido un problema de salud que ya la había sacado de la casa por unas horas.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

A diferencia de la primera vez, este accidente doméstico impidió su vuelta al programa. En ese momento, Del Moro informaba: “Ha pasado algo: un accidente doméstico en la casa. Se traba, no tiene la reacción y cae de boca. Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax“. Ahora, casi dos semanas después, volvió a mostrarse en público en una salida con otros ex GH.

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