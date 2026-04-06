En la previa a la gala de eliminación, Andrea del Boca protagonizó una accidentada caída en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y debió ser atendida por los médicos tal como informó Santiago del Moro en sus redes sociales.

La participante, que volvióhace dos semanas al reality tras una supuesta internación de una semana para controles médicos por su dolencia, protagonizó tres fuertes peleas en los últimos días: dos con Sol Abraham y una con Brian Sarmiento durante una cena a solas.

El posteo de Santiago del Moro sobre la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: Instagram @santidelmoro) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Sin embargo, este lunes, Andrea volvió a ser noticia porque, al encontrarse caminando por el living de la casa de Gran Hermano, sufrió una caída de bruces que la dejó tendida en el piso, con el peligro latente de una lesión ósea o muscular.

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