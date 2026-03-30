Yipio puso contra las cuerdas a Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada. La comediante uruguaya desplegó toda su picardía en un cuestionario íntimo y logró que la actriz hiciera una confesión inesperada.
“Yo siempre fui fiel a mí misma y a lo que sentía”, lanzó Del Boca, en una frase que muchos interpretaron como una admisión de infidelidad. Sin filtro, Yipio retrucó: “Fuiste infiel. ¡Qué zorra!”.
Más sobre este tema
Yipio: -¿A quién le has cocinado una comida especial para conquistarle el corazón?
Andrea: -No te voy a contestar eso.
Yipio: -A Jeffrey Sachs, ¿qué le gustaba?
Andrea: -Le gustaba que le cocinara pescado.
Yipio: -¿Y comían antes o después?
Andrea: -Andá a cagar, no te voy a contestar eso.
Yipio: -¿Antes o después?
Franco: -¿Y de postre?
Yipio: -El postre era ella.
Andrea: -Vos pensá, si comés pescado, es liviano, mami.
Yipio: -Así que después. Muy bien, Andrea, respondiendo. Y a Luismi, ¿le llegaste a cocinar?
Andrea: -No, porque estábamos en un hotel.
Yipio: -Andrea tuvo un encuentro íntimo con Luis Miguel.
Andrea: -Un encuentro no, una semana.
Yipio: -Ella engañó a su pareja.
Andrea: -No, no lo engañé porque se lo dije.
Yipio: -Después se lo dijiste. Eso se llama engañar.
Andrea: -¿Qué? ¿Lo iba a llamar en ese momento?
Yipio: -Eso se llama engañar. Después lo reconociste.
Andrea: -No, no. Yo siempre fui fiel a mí misma y a lo que sentía.
Yipio: -No, yo he escuchado muchas cosas en la vida, pero esta es la mejor declarante que vi.
Andrea: -Sucedió, y bueno.
Yipio: -Fuiste infiel.
Andrea: -Yo fui fiel a mí misma.
Yipio: -¡Qué zorra que sos!