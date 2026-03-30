Tras días de tensión acumulada, Andrea del Boca y Sol Abraham se dijeron de todo en medio de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada. El escándalo no tardó en convertirse en tendencia y las redes sociales explotaron opiniones cruzadas.

Todo empezó cuando la actriz cuestionó la capacidad de Sol para encargarse de la compra semanal. Según Andrea, su compañera “nunca cocinó para todos” y, además, “es vegetariana”, por lo que no estaría preparada para esa responsabilidad.

Andrea del Boca y Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

La respuesta de Sol fue inmediata y filosa: “Andá a dormir, Andrea, que te va a hacer bien”. Ese comentario encendió la mecha y desató una catarata de frases durísimas entre ambas.

Sol no se quedó callada y disparó: “Estás actuando, es una vergüenza. Hacés un papel de ‘soy de Recoleta y de Pilar’. Es una vergüenza”. Andrea, visiblemente molesta, retrucó: “Vos no me vas a enseñar a mí lo que yo puedo actuar o no puedo actuar. Tengo más años que vos trabajando”.

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La ex participante de la edición 2011 fue por más: “No vi tus novelas porque soy muy chiquita y no las voy a ver porque quedaron viejas, pero andá a Netflix porque acá estás actuando muy mal”.

Foto: captura Telefe

Andrea del Boca, protagonista de éxitos como Perla Negra, no se guardó nada: “Hace 57 años que trabajo. Hay mucha gente que no es como vos y ve mis telenovelitas. A esa gente yo la defiendo y ese es el público que algún día te va a tener que votar. No subestimes a ese público”. Y, a los gritos, remató: “Andá a cag… y tomate el agua, pel…”.

Después, la actriz siguió con un monólogo frente a cámara en el que defendió el trabajo de quienes hacen ficción: “La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas”.

No se quedó ahí: “Lo único que hacen es subestimar al público. Nunca hicieron nada en su vida. Lo único que hicieron fue ser mantenidos y mantenidas. A mí nadie me mantiene. Me mantengo yo con mi trabajo, nunca tuve un marido que me bancara. Y, si son tan buenos, ¿por qué no ganaron su edición de ‘Gran Hermano’? Como me gustaría que entre Cristian U para que cierren el or…”.

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