Como suele ocurrir en cada edición, los gritos desde el exterior llamaron la atención de los participantes, y estos nuevamente decidieron romper la regla de aislarse de ellos en la casa, por lo que Gran Hermano tuvo que tomar medidas disciplinarias, como si de un colegio secundario se tratase.

“Quiero compartir mi profundo malestar hacia todos ustedes. Por desoír o desatender las advertencias que les expreso. Recién nomás hubo una. Hace pocos días me pronuncié respecto al protocolo que rige acerca de los gritos que provienen del exterior de la casa. Creo haber sido claro cuando les dije que está absolutamente prohibido hablar sobre lo que escuchan”, recordó El Supremo.

Santiago del Moro y todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Fotos: capturas Telefe)

“No se puede hacer ninguna mención al respecto”, agregó Gran Hermano y recordó que el certamen “se juega puertas adentro”. “Los gritos, como ya lo he dicho, no tienen relevancia. Hagan de cuenta que no existen. No se dejen seducir por los cantos de sirena. Y realmente me cansa tener que repetir y repetir y repetir este tipo de mensajes”, señaló.

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“Quiero ser claro. No jueguen con mi paciencia. En aquella ocasión les había comunicado que de reiterarse la desobediencia sobre la prohibición de hablar de los gritos recibirían una sanción”, advirtió la vos del Supremo, que decidió imponer una durísima sanción colectiva.

Foto: captura Telefe

“Mi decisión, señores, es la siguiente. De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado para la compra de mañana en el supermercado. Es decir, perdieron el derecho de tener el presupuesto total. Pero atención, si llegaran a perderla, solo contarán con el 25 por ciento”, adelantó.

“Silencio. Hay más: tendrán cinco minutos para realizar la compra. Esta es mi decisión. Espero que, de ahora en más, con esto y con todo el resto, me tomen en serio. Buenas noches”, cerró Gran Hermano. Por su parte, Santiago Del Moro advirtió que la sanción sobre el presupuesto podría aumentar del 25 al 50 debido a los muchos errores en la prueba semanal.

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