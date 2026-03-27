La casa de Gran Hermano: Generación Dorada podría estar a punto de dar un giro total. Y, como suele pasar, fue Santiago del Moro quien agitó las aguas con un anuncio que ya generó todo tipo de especulaciones.

A través de sus redes sociales, el conductor compartió una placa que no pasó desapercibida y que encendió la expectativa de los fanáticos del reality de Telefe: “Domingo 22:15hs. Todo es #GranHermano. Todos hablan de #GranHermano. Ultimando detalles…”, comenzó diciendo.

Pero lo más picante llegó después, con una frase que promete sacudir la casa más famosa del país: “¡Sí! Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. Domingo o lunes sin falta, la puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

El mensaje dejó entrever que un nuevo ingreso —o una dinámica completamente inesperada— podría alterar el rumbo del juego de manera contundente.

¿Se tratará de un participante sorpresa?

Santiago del Moro: “Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. Domingo o lunes sin falta, la puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”.

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LA DURÍSIMA REACCIÓN DE MAVINGA AL VER LOS FUERTES COMENTARIOS RACISTAS DE CARMIÑA EN GRAN HERMANO

Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue expuesta a las durísimas imágenes con los comentarios racistas que derivaron en la expulsión de Carmiña Masi del reality de Telefe.

Antes de mostrarle el material, le anticiparon el contexto: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”, indagó Santiago del Moro. A lo que la joven, no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Entonces, salieron al aire los repudiables dichos de su excompañera, cargados de insultos y frases discriminatorias. Las imágenes generaron incomodidad total en el estudio y explicaron por qué la participante fue expulsada de la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras ver el video, llegó el momento más esperado: la reacción de Mavinga. Y lejos de quebrarse, fue contundente: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Lejos de mostrarse afectada, hizo una lectura profunda del conflicto: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Mavinga: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Además, dejó en claro que no guarda rencor:“Yo no tenía nada contra ella”, remarcó. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.