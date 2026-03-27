La prueba semanal en Gran Hermano: Generación Dorada se transformó en un verdadero show de tensión, risas y mucha química. Todo empezó como un simple desafío físico, pero terminó con una escena que dejó a todos hablando: Danelik, Brian Sarmiento, Luana y Franco protagonizaron un momento tan jugado como inesperado.

La consigna era clara: llegar rápido al punto de encuentro y mantenerse “en el aire” sobre una plataforma. Pero la cercanía y el clima de juego hicieron lo suyo. Sin vueltas, Brian tiró la bomba: “Ey, ¿nos transamos entre los cuatro?”. La propuesta descolocó a todos, pero enseguida se sumaron las risas y la complicidad.

Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano (Foto: Telefe)

Danelik no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Podemos hacer piquito escalera…”. Nadie se opuso y, aunque aclararon que era en tono de broma, la química fue tan evidente que terminaron dándose un beso compartido que no pasó desapercibido para nadie.

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Pero la cosa no quedó ahí. Los celos se metieron en el medio cuando Danelik marcó: “Ustedes dos se besaron más”, señalando a Luana y Brian. Acto seguido, tomó a Franco del cuello y lo besó, aunque enseguida le bajó el tono a la situación.

Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, Brian volvió a encender la noche con otra propuesta: “Hoy dormimos los cuatro juntos”. Entre risas, todos aceptaron el desafío, pero ahora la gran incógnita es si cumplirán o no con esa promesa que ya genera expectativa dentro y fuera de la casa.

Lauana Fernández y Danelik en Gran Hermano (Foto: Telefe)

En una edición donde los vínculos cambian minuto a minuto, este episodio dejó claro que el juego emocional puede ser tan intenso como la competencia. Y la noche promete… más capítulos calientes.

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