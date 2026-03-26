Un nuevo acto de discriminación fue perpetrado en Gran Hermano Generación Dorada, cuando Nazareno Pompei mantuvo un desafortunado diálogo con Jessica Eli Maciel, que para colmo se coronó con risas y aplausos de los demás presentes en la habitación.

El hecho sucedió cuando Naza jugó a desfilar entre las camas, y al pararse unos metros frente a La Maciel, quien lo halagó: “Estás para Mister Universo”.

Acto seguido, la influencer le planteó las “preguntas de rigor” que se viralizaron y motivaron estupor en las redes sociales.

La Maciel en la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

La Maciel: -Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?

Nazareno: -Corro.

La Maciel: -Bien. Perfecto. Si por alguna casualidad tenés que convivir con gente de color marrón en un hotel, ¿qué tenés que hacer?

Nazareno Pompei de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Nazareno: -Me quejo y que se vaya.

La Maciel: -Perfecto. Muy bien.

Fue en ese instante en que con Andrea del Boca entre sonrisas cómplices se escucharon los aplausos y La Maciel afirmó que Nazareno Pompei ya estaba para “ser modelo”.

La doble discriminación

Al ver el video, Mariana Fabbiani se horrorizó: “Espantoso. ¿Quiso hacer la ironía de que como era modelo pensaba así?”.

Foto: Captura (Telefe)

“También es discriminatorio hacia los modelos. Es una doble discriminación”, repudió la conductora de DDM.

Al final, Fabianni fue lapidaria con los participantes de Gran Hermano Generación Dorada, también en alusión a los comentarios xenofobos de Carmiña a Mavinga: “No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando... O será que la verdad sale a la luz, porque no lo pueden sostener tanto tiempo”.