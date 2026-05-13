Andrés Ciro Martínez y Luciana Valdés confirmaron su romance con una imagen que rápidamente revolucionó a los fanáticos de Los Piojos.

La postal, compartida en Instagram, mostró a la pareja abrazada frente al espejo de un ascensor, en una escena relajada y cargada de complicidad.

Mientras ella sonreía a cámara vestida totalmente de negro, el músico aparecía sosteniéndola y tomándose la selfie. “Yo solamente esperaba el ascensor”, escribió Luli Bass junto a un emoji de corazón y risas, dejando ver el costado más íntimo de la relación.

EL ROMANCE ENTRE CIRO MARTÍNEZ Y LULI BASS

La historia de amor comenzó a tomar fuerza en medio del regreso de Los Piojos a los escenarios. Con el correr de los meses, crecieron los rumores sobre la cercanía entre el cantante y la bajista, aunque ninguno de los dos había hablado públicamente del vínculo.

Las primeras fotos de Ciro Martínez y Luli Bass como pareja: ascensor, abrazos y una romántica postal. Crédito: Instagram.

Sin embargo, durante el cumpleaños de Ciro llegó la confirmación definitiva. A través de un intercambio en redes sociales, ambos dejaron en evidencia el romance y terminaron de blanquear la relación frente a sus seguidores.

LA FOTO QUE REVOLUCIONÓ A LOS FANÁTICOS DE LOS PIOJOS

La imagen compartida en redes no tardó en viralizarse entre los seguidores de la banda. El gesto cariñoso, el look informal y la naturalidad de la escena alimentaron los comentarios de los usuarios, que celebraron el presente sentimental del músico.

La publicación también marcó la primera vez que ambos se muestran públicamente como pareja, luego de meses de especulaciones alrededor de su vínculo tras la vuelta de Los Piojos.