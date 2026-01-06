El regreso de Los Piojos a los escenarios después de más de 15 años revolucionó a sus fanáticos. Pero ahora, la banda vuelve a ser noticia por un motivo inesperado: aseguran que Andrés “Ciro” Martínez (57) y Luciana Valdés (35), conocida como Luli Bass, estarían viviendo un romance secreto.

La información salió a la luz en el programa Puro Show (eltrece), donde la periodista Fernanda Iglesias contó que el líder de la banda y la bajista habrían iniciado una relación hace varios meses.

Según detalló, la pareja decidió mantener el vínculo en secreto porque a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos” y lo definió como “mujeriego”.

Quién es Luli Bass, la nueva bajista de Los Piojos

Luli Bass tiene 35 años y llegó a la banda para reemplazar al histórico Micky Rodríguez, quien no fue convocado para el regreso de Los Piojos. La bajista, que ya tenía una larga trayectoria en la música, fue elegida por Ciro, quien “ya la tenía fichada”, según Iglesias.

Antes de sumarse al grupo, Luli Bass estaba casada con Heber Vicente, baterista de Los Ratones Paranoicos, y es madre de dos hijos. La periodista aseguró que “ellos se enamoraron y ella se separó de su marido. Se fue de la casa. Hace un año que están”.

Un romance bajo perfil y una carrera de dos décadas

A pesar de que los rumores crecieron y la noticia destapó un noviazgo que se mantuvo oculto hasta esta semana, Ciro Martínez y Luli Bass siguen sin hablar públicamente sobre su relación y mantienen el bajo perfil.

Luciana Valdés lleva más de 20 años en la música. Arrancó su carrera a los 13 años y tocó con artistas como Valeria Lynch y Juanse antes de sumarse a Los Piojos.

Por ahora, ni Ciro ni Luli Bass confirmaron ni desmintieron el romance, pero el rumor ya es tema de conversación entre los fans y en el ambiente del rock nacional.