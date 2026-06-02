Uno de los momentos más conmovedores de Cuestión de Peso se vivió cuando Paula recibió los resultados de sus análisis de sangre y tomó conciencia del impacto que su estado de salud tenía sobre su expectativa de vida.

Visiblemente movilizada, la participante escuchó atentamente las explicaciones del equipo médico y del conductor, hasta que la emoción terminó por desbordarla frente a las cámaras: “¿Qué hubiese sido de mí si no llegaba acá?”, atinó a decir,

“Me podría haber muerto en un par de años, quizás”, agregó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Foto: Captura (eltrece)

La participante confesó que nunca había dimensionado la gravedad de la situación hasta tener los estudios delante de sus ojos: “Veo los números y no lo puedo creer“, expresó. Y cerró, a flor de piel: ”Es todo silencioso aparte. Esto es no sentir nada hasta que ves los números”.

Foto: Captura (eltrece)

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EL LLAMATIVO EJERCICIO QUE SERGIO VERÓN LE PIDIÓ HACER A PAULA EN CUESTIÓN DE PESO: COMER FRENTE AL ESPEJO

En una de las escenas más reveladoras de Cuestión de Peso, Paula protagonizó un ejercicio de conciencia alimentaria que dejó al descubierto la velocidad con la que come y una situación límite que vivió por no masticar bien los alimentos.

Todo comenzó cuando Sergio Verón la invitó a recrear una comida cotidiana “como si estuvieran en la cocina de su casa”. Pero el momento más fuerte llegó cuando le pidieron que se observara en el espejo mientras comía. Alli, la participante terminó reconociendo un hábito que preocupa incluso a su familia.

“Mi mamá me decía que mastique treinta veces. Pero yo no llegaba ni a la número diez y tragaba”, contó. Y luego lanzó una frase que impactó en el estudio: “Una vez casi me muero porque tragué una carne tan grande… no mastico y trago”.

Foto: Captura (eltrece)

Durante la dinámica también quedó en evidencia el poco tiempo que tarda en terminar una comida completa. Aunque ella creía que habían pasado “media hora o más”, descubrió que apenas iban 15 minutos: “No me había dado cuenta nunca. Me hizo pensar”, confesó Paula, movilizada por el ejercicio.

Sobre el final, reveló que sus propias hijas le marcan constantemente ese comportamiento: “Siempre me dicen que como muy rápido”, cerró, a corazón abierto.