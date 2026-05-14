Un inesperado momento de preocupación se vivió en Cuestión de peso cuando Sergio Verón sufrió un episodio en vivo y tuvo que ser asistido rápidamente por la doctora Gabriela Levaggi frente a cámaras.

Todo ocurrió luego de que Camila “Camilota” Deniz se subiera a la balanza y descubriera que había bajado 900 gramos, un resultado que generó repercusión inmediata en el estudio.

En ese contexto, Mario Massaccesi quiso saber la opinión de Sergio Verón y le preguntó si la participante estaba complicada con el peso. Pero cuando el entrenador intentó responder, se ahogó repentinamente y comenzó a toser sin poder hablar.

Foto: Captura (eltrece)

La escena generó tensión inmediata en el piso. Visiblemente afectado, Verón tuvo que agacharse detrás del escritorio mientras seguía tosiendo, y enseguida la Dra. Gabriela Levaggi intervino para asistirlo.

Mientras la médica lo auscultaba para controlar su estado, Camilota también se acercó para ayudarlo y comenzó a darle golpes en la espalda para destrabar la situación.

A pesar del susto, Sergio logró recuperarse a los pocos segundos y, fiel a su estilo, volvió a meterse en la conversación con humor. Finalmente, la Dra. Levaggi le acercó un vaso con agua y también le tomó las pulsaciones en el cuello para asegurarse de que estuviera bien. Entonces Massaccesi volvió a consultarle cómo se sentía y el entrenador llevó tranquilidad y aseguró que ya estaba recuperado.

¡Qué momento!

Foto: Captura (eltrece)

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CAMILOTA CASI QUEDA AFUERA DE CUESTIÓN DE PESO Y SORPRENDIÓ CON UNA CONFESIÓN: “PENSÉ QUE ESTABA EMBARAZADA”

Fue un momento inesperado el que se vivió en Cuestión de Peso, tras la confesión que hizo Camila “Camilota” Deniz tras casi quedar fuera del programa por no cumplir con el objetivo semanal en la balanza.

La participante quedó en la cuerda floja por una diferencia grande: “Camila, de ayer a hoy, subiste 700 gramos. Y por 2 kilos y 400 gramos, te hubieras ido de Cuestión de Peso si no te salvaba el público“, le contaron en vivo.

En ese contexto de presión y tensión, Camilota decidió soltar una confesión que sorprendió a todos en el estudio: “No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada”.

Foto: Captura (eltrece)

La respuesta no tardó en llegar desde el equipo médico del programa, que fue contundente al aire: “Desde que te conocemos en la clínica es la tercera vez que vos decís que estás embarazada. No estás embarazada”, disparó Sergio Verón, visiblemente enojado.

Camilota: “No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada”.

“Eso no influye en nada el supuesto embarazo que te genere 3 kilos más”, cerró el preparador físico, contundente con sus palabras.