Este lunes se vivió un momento clave en Cuestión de Peso, cuando llegó la hora del pesaje y Maxi Tavares se presentó con una excepción debido a un delicado problema de salud que arrastra desde hace años. El joven, de 26 años, viene atravesando una infección en su pierna izquierda que, según descubrió dentro del reality, podría haber tenido consecuencias mucho más graves, incluso la pérdida del miembro o su vida.

A raíz de esto, realizó una consulta médica con los doctores Alberto y Adrián Cormillot, quienes evaluaron su estado y el tratamiento que venía realizando con antibióticos y flebotónicos, además de una limpieza diaria de la zona afectada.

Ante este cuadro, los especialistas le indicaron reposo con la pierna en alto para evitar complicaciones mayores. Por ese motivo, la producción del programa decidió suspenderle temporalmente la actividad física y otorgarle un beneficio en el pesaje, priorizando su recuperación. Sin embargo, le recomendaron continuar con ejercicios sin impacto, enfocados en el tren superior.

Maxi Tavares en Cuestión de Peso (Foto: captura eltrece)

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“La advertencia médica fue contundente: el objetivo es prevenir enfermedades graves como una úlcera, erisipela o celulitis infecciosa, que pueden derivar en consecuencias severas si no se tratan a tiempo.

Foto: captura eltrece

Ya en el estudio, el conductor Mario Massaccesi fue claro al describir la situación: el peor escenario contemplaba la amputación de la pierna si el cuadro avanzaba. Afortunadamente, destacó que Maxi está tomando conciencia y siguiendo las indicaciones médicas.

Por su parte, el participante se mostró movilizado: reconoció que convive con este problema desde hace cuatro años y que al principio solo sentía dolor al pasar muchas horas de pie. “Es duro porque no sé si estaría vivo si no lo hubiéramos visto a tiempo”, expresó.

Finalmente, gracias al beneficio otorgado, Maxi logró superar la instancia de pesaje con 159,5 kilos, apenas por debajo del límite de 160, y evitó la eliminación en una jornada cargada de tensión y emoción.

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