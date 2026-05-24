La causa por la muerte de La Tota Santillán volvió a quedar envuelta en un clima de misterio tras un hecho que generó fuerte preocupación en el entorno del histórico conductor de la movida tropical. A casi dos años del fallecimiento ocurrido en septiembre de 2024, la investigación continúa abierta y en las últimas horas se conoció un episodio que podría cambiar el rumbo del expediente.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que la vivienda del hermano del conductor fue completamente desvalijada en circunstancias llamativas.

DESVALIJARON LA CASA DEL HERMANO DE LA TOTA SANTILLÁN

Según detalló el periodista, el robo ocurrió en la localidad bonaerense de Luján y afectó a Walter Horacio Carias, hermano de La Tota Santillán. “Me acaban de informar que desvalijaron la casa del hermano de la Tota”, expresó Etchegoyen al aire.

De acuerdo a su relato, los delincuentes “rompieron todo” y se llevaron múltiples pertenencias de la vivienda. Sin embargo, hubo un detalle que despertó sospechas inmediatas en la familia: dejaron únicamente dos remeras vinculadas al conductor fallecido.

Crédito: Instagram

“Lo único que dejaron fueron dos remeras de la Tota que aparece en una foto con su hermano”, explicó el comunicador, remarcando el extraño patrón del robo.

EL PENDRIVE QUE PODRÍA SER CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN

El dato más impactante surgió cuando Etchegoyen reveló que el entorno de la familia sospecha que el objetivo principal de los delincuentes era encontrar un pendrive que contendría material sensible para la investigación.

“No fue cualquier robo porque buscaban el pendrive que puede ser clave para la investigación”, afirmó el periodista mientras mostraba imágenes del interior de la casa tras el ataque.

Semanas atrás ya habían trascendido versiones sobre la existencia de un dispositivo de almacenamiento que La Tota Santillán habría dejado antes de morir y que contendría información considerada “determinante” para esclarecer distintas situaciones alrededor de su fallecimiento.

Mientras tanto, la familia permanece en estado de shock y se espera que las autoridades analicen cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables del hecho.